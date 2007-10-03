» » Нехватку воды признали основной причиной набора веса
Раздел: Медицина  
0

Нехватку воды признали основной причиной набора веса

Нехватку воды признали основной причиной набора веса Для похудения нужно пить больше жидкости.

Считается, что главным фактором растущего ожирения среди людей планеты является переедание. Недавнее исследование ученых из США показало: мы толстеем из-за нехватки влаги в организме – банально мало пьем воды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Научные работники доказали, что лишний вес может появляться из-за нехватки воды в организме. Связь между гипогидратацией (нарушением водного обмена) и ростом массы тела была зафиксирована в процессе испытаний специалистами из Университета Мичигана.

Для участия в экспериментах медики пригласили около 10 тысяч добровольцев в возрасте 18-64 лет. Почти треть испытуемых за время наблюдений за ними изменили свой индекс массы тела, набрав вес. Проверив, какие факторы поспособствовали развитию тучности у людей, научные работники пришли к выводу, что один из самых высоких рисков ожирения связан с недостаточным употреблением чистой воды.

По словам ученых, люди предпочитают в течение дня пить напитки, содержащие калории, – с сахаром, сливками или с другими добавками. Такие напитки играют роль еды для организма, в то время как для поддержания активных метаболических процессов ему необходима чистая вода.

Читайте также: Финские компании внедряют дневной сон для работников

«Регулярная гипогидратация приводит к увеличению массы тела, в то время как начальные стадии ожирения можно вылечить, нормализовав гидратационный баланс путем потребления воды», - констатировали исследователи.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: лишний вес, вода

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
     118
     0

Похожие новости по теме

Диетолог рассказал, почему вредно пить много воды Диетолог рассказал, почему вредно пить много воды

Диетолог называет мифом нормы, побуждающие пить по 8 стаканов воды в день.

Чем опасна нехватка чистой воды в организме Чем опасна нехватка чистой воды в организме

Медики и исследователи доказали: у людей, которые пьют мало чистой воды, выше шансы набрать лишний вес.

Медики определили главную причину лишнего веса Медики определили главную причину лишнего веса

Считается, что главным фактором растущего ожирения среди людей планеты является переедание.

Как можно избежать детского ожирения Как можно избежать детского ожирения

Медики рассказали, как избежать развития ожирения в детском возрасте.

Что нужно знать о жажде и воде Что нужно знать о жажде и воде

Вода - один из самых главных компонентов нашего организма. 1. Вода является одним из основных компонентов клеток в мышцах и органах: около 60% от массы тела молодого мужчины – это вода, как и 50% от массы тела молодой женщины.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх