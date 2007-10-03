Нехватку воды признали основной причиной набора веса

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Медики и исследователи доказали: у людей, которые пьют мало чистой воды, выше шансы набрать лишний вес.

Вода - один из самых главных компонентов нашего организма. 1. Вода является одним из основных компонентов клеток в мышцах и органах: около 60% от массы тела молодого мужчины – это вода, как и 50% от массы тела молодой женщины.