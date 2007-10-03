Раздел: Медицина
Нехватку воды признали основной причиной набора веса
Для похудения нужно пить больше жидкости.
Считается, что главным фактором растущего ожирения среди людей планеты является переедание. Недавнее исследование ученых из США показало: мы толстеем из-за нехватки влаги в организме – банально мало пьем воды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Научные работники доказали, что лишний вес может появляться из-за нехватки воды в организме. Связь между гипогидратацией (нарушением водного обмена) и ростом массы тела была зафиксирована в процессе испытаний специалистами из Университета Мичигана.
Для участия в экспериментах медики пригласили около 10 тысяч добровольцев в возрасте 18-64 лет. Почти треть испытуемых за время наблюдений за ними изменили свой индекс массы тела, набрав вес. Проверив, какие факторы поспособствовали развитию тучности у людей, научные работники пришли к выводу, что один из самых высоких рисков ожирения связан с недостаточным употреблением чистой воды.
По словам ученых, люди предпочитают в течение дня пить напитки, содержащие калории, – с сахаром, сливками или с другими добавками. Такие напитки играют роль еды для организма, в то время как для поддержания активных метаболических процессов ему необходима чистая вода.
Читайте также: Финские компании внедряют дневной сон для работников
«Регулярная гипогидратация приводит к увеличению массы тела, в то время как начальные стадии ожирения можно вылечить, нормализовав гидратационный баланс путем потребления воды», - констатировали исследователи.
Считается, что главным фактором растущего ожирения среди людей планеты является переедание. Недавнее исследование ученых из США показало: мы толстеем из-за нехватки влаги в организме – банально мало пьем воды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Научные работники доказали, что лишний вес может появляться из-за нехватки воды в организме. Связь между гипогидратацией (нарушением водного обмена) и ростом массы тела была зафиксирована в процессе испытаний специалистами из Университета Мичигана.
Для участия в экспериментах медики пригласили около 10 тысяч добровольцев в возрасте 18-64 лет. Почти треть испытуемых за время наблюдений за ними изменили свой индекс массы тела, набрав вес. Проверив, какие факторы поспособствовали развитию тучности у людей, научные работники пришли к выводу, что один из самых высоких рисков ожирения связан с недостаточным употреблением чистой воды.
По словам ученых, люди предпочитают в течение дня пить напитки, содержащие калории, – с сахаром, сливками или с другими добавками. Такие напитки играют роль еды для организма, в то время как для поддержания активных метаболических процессов ему необходима чистая вода.
Читайте также: Финские компании внедряют дневной сон для работников
«Регулярная гипогидратация приводит к увеличению массы тела, в то время как начальные стадии ожирения можно вылечить, нормализовав гидратационный баланс путем потребления воды», - констатировали исследователи.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
118
0
Также советуем посмотреть
- Эти люди наверняка знают, что такое везение
- Долой плохое настроение: десятка анекдотов на все случаи жизни
- Путина обвинили в копировании Гитлера
- Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет
- Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
- Генеральный секретарь НАТО рассказал, что думает о противостоянии Украины и
- Забавная реакция детей на новость о прибавлении в семействе
- Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой
- Мастера фотошопа превратили упитанного кота в героя мемов
- Популярная собака-толстушка растеряла славу вместе с лишними кило
- Трамп на кушетке
- Минутка позитива: золотистый ретривер подружился с коалой
- Дронов рассказал свою версию смертельного ДТП в Харькове
- В Румынии отыскали «наследника» Дракулы
- Дмитро Тритейкін: від Авдіївки до Маріуполя
- Все зло мира – от нефти
- Соцсети вновь шутят над каблуками Путина
- В Англии злой «призрак» попал на камеру
- Сытник подрывает доверие к НАБУ
- У Сенцова развилась сердечная недостаточность и ревматизм, - адвокат
- Российским депутатам: головой работайте, а не языком
- Модель в странных штанах озадачила Сеть оптической иллюзией
- Боевики продолжают препятствовать работе наблюдателям ОБСЕ
- Тиждень не писати у ФБ: результати експерименту
- Прикол дня: в России арбитр засчитал гол, который забил сам
- О 112 Украина и Newsone
- «Шантаж от слабого»: Сеть насмешили угрозы России в ответ на санкции
- Реформа освіти: 10 головних викликів
- Новый хит: ворона вмешалась в схватку котов
- Дональд Трамп производит много шума
Оставьте свой комментарий