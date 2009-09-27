Раздел: Медицина
Врачи подсказали, как избавиться от аритмии в домашних условиях
Медики рассказали, как сделать сердцебиение стабильным.
Эксперты назвали 5 натуральных рецептов, которые помогут стабилизировать сердцебиение. Частота сердечного ритма играет очень большую роль в здоровье человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Первый рецепт может показаться парадоксальным, но он весьма эффективен. Речь идет об интенсивных физических нагрузках. Вроде бы после занятий спортом сердце начинает стучать быстрее, но в реальности, у любителей спортзала ритм сердцебиения является максимально здоровым. Всё дело в том, что регулярные тренировки, в целом, снижают ритм сердцебиения.
Помните о том, что учащенное сердцебиение может быть результатом избыточного употребления кальция. Поэтому будет идеальным сократить прием кальция в том случае, если вы страдаете от аритмии. Вместо этого лучше налегать на пищевые добавки с магнием и марганцем, которые можно употреблять и в виде зеленых листовых овощей, а также орехов.
Если вы работаете очень много, а отдыхаете очень мало, то это негативно отражается на сердцебиение. Находите возможность прилечь на какую-то приятную поверхность вроде постели или дивана, принять удобную для вас позу и расслабиться. Но делать это нужно в комнате, которая изолирована от таких раздражителей, как яркий свет или шум. Достаточно провести всего несколько минут в этом помещении в лежачем положении, и ваше сердцебиение нормализуется.
Постарайтесь отказаться от курения и алкогольных напитков, поскольку они насыщают организм не очень приятными токсическими элементами, заставляющими сердце работать более усердно. Из-за этого врастает давление на главную мышцу тела.
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Ну а завершает наш список кофеин, который очень активно нарушает ритм сердцебиения. Чем меньше в вашем рационе чая, кофе, энергетиков и газировки, тем лучше для сердца.
Эксперты назвали 5 натуральных рецептов, которые помогут стабилизировать сердцебиение. Частота сердечного ритма играет очень большую роль в здоровье человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Первый рецепт может показаться парадоксальным, но он весьма эффективен. Речь идет об интенсивных физических нагрузках. Вроде бы после занятий спортом сердце начинает стучать быстрее, но в реальности, у любителей спортзала ритм сердцебиения является максимально здоровым. Всё дело в том, что регулярные тренировки, в целом, снижают ритм сердцебиения.
Помните о том, что учащенное сердцебиение может быть результатом избыточного употребления кальция. Поэтому будет идеальным сократить прием кальция в том случае, если вы страдаете от аритмии. Вместо этого лучше налегать на пищевые добавки с магнием и марганцем, которые можно употреблять и в виде зеленых листовых овощей, а также орехов.
Если вы работаете очень много, а отдыхаете очень мало, то это негативно отражается на сердцебиение. Находите возможность прилечь на какую-то приятную поверхность вроде постели или дивана, принять удобную для вас позу и расслабиться. Но делать это нужно в комнате, которая изолирована от таких раздражителей, как яркий свет или шум. Достаточно провести всего несколько минут в этом помещении в лежачем положении, и ваше сердцебиение нормализуется.
Постарайтесь отказаться от курения и алкогольных напитков, поскольку они насыщают организм не очень приятными токсическими элементами, заставляющими сердце работать более усердно. Из-за этого врастает давление на главную мышцу тела.
Читайте также: Врачи подсказали, как быстро избавиться от похмелья
Ну а завершает наш список кофеин, который очень активно нарушает ритм сердцебиения. Чем меньше в вашем рационе чая, кофе, энергетиков и газировки, тем лучше для сердца.
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