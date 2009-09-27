Раздел: Медицина
Минздрав выделил средства на лечение украинцев за рубежом
Средств на лечение всем не хватает.
В результате детального анализа всех бюджетных программ на 2018 год, министерство нашло возможность перераспределить 101 млн гривен для программы "Лечение граждан Украины за рубежом".
Такое перераспределение бюджета принял Кабмин сегодня, 3 октября. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.
"101 млн гривен хватит для лечения за границей ориентировочно 38 пациентов. Сейчас на учете лиц, нуждающихся в лечении за рубежом, находится 96 человек. То есть выделенных средств не хватит для лечения всех пациентов, состоящих на учете по состоянию на 1 октября 2018 года", - указывается в сообщении.
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В Минздраве подчеркивают, что почти все программы недофинансированы, поэтому возможность перераспределения средств в рамках бюджета министерства исчерпана.
"В течение 2018 года МЗ Украины неоднократно информировало народных депутатов Украины относительно необходимости дополнительного финансирования. Минздрав уверен, что совместными усилия правительство и Верховная Рада Украины смогут найти возможность дополнительного финансирования этой программы", - отмечают в ведомстве. Источник: https://censor.net.ua/n3089486
В результате детального анализа всех бюджетных программ на 2018 год, министерство нашло возможность перераспределить 101 млн гривен для программы "Лечение граждан Украины за рубежом".
Такое перераспределение бюджета принял Кабмин сегодня, 3 октября. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.
"101 млн гривен хватит для лечения за границей ориентировочно 38 пациентов. Сейчас на учете лиц, нуждающихся в лечении за рубежом, находится 96 человек. То есть выделенных средств не хватит для лечения всех пациентов, состоящих на учете по состоянию на 1 октября 2018 года", - указывается в сообщении.
Читайте также: Минздрав подсчитал количество украинцев с ожирением
В Минздраве подчеркивают, что почти все программы недофинансированы, поэтому возможность перераспределения средств в рамках бюджета министерства исчерпана.
"В течение 2018 года МЗ Украины неоднократно информировало народных депутатов Украины относительно необходимости дополнительного финансирования. Минздрав уверен, что совместными усилия правительство и Верховная Рада Украины смогут найти возможность дополнительного финансирования этой программы", - отмечают в ведомстве. Источник: https://censor.net.ua/n3089486
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