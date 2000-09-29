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Врачи рассказали, почему не стоит мыть куриное мясо

Врачи рассказали, почему не стоит мыть куриное мясо

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Медики назвали продукты, которые нельзя мыть Многие эксперты и врачи неоднократно заявляли, что необходимо обязательно мыть еду перед ее употреблением.