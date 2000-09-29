Раздел: Медицина
Врачи рассказали, почему не стоит мыть куриное мясо
Так опасные бактерии только распространятся дальше.
По статистике, большинство людей предпочитает мыть куриное мясо перед тем, как начать его готовить. Однако ученые доказали, что это делать не только не нужно, а даже нельзя. Эксперты назвали основную причину, по которой ни под каким предлогом нельзя мыть курицу перед приготовлением.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.
Около половины куриного мяса, предлагаемого потребителям и размешенного на прилавках супермаркетов, заражено опасными бактериями, вроде сальмонеллы. Они живут на поверхности мяса и если птицу неправильно обработать перед готовкой или не доготовить, то они могут стать причиной инфицирования организма человека.
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Когда хозяйка решает помыть курицу перед готовкой, скорее всего она руководствуется соображениями безопасности, считая, что с помощью воды бактерии будут частично смыты. Но проведенные эксперименты доказали, что мытье продукта делает ситуацию только хуже и существующие на мясе живые организмы при мытье еще больше распространяются по нему и окружающим поверхностям, таким образом, повышая в разы риски заражения.
По статистике, большинство людей предпочитает мыть куриное мясо перед тем, как начать его готовить. Однако ученые доказали, что это делать не только не нужно, а даже нельзя. Эксперты назвали основную причину, по которой ни под каким предлогом нельзя мыть курицу перед приготовлением.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.
Около половины куриного мяса, предлагаемого потребителям и размешенного на прилавках супермаркетов, заражено опасными бактериями, вроде сальмонеллы. Они живут на поверхности мяса и если птицу неправильно обработать перед готовкой или не доготовить, то они могут стать причиной инфицирования организма человека.
Читайте также: Ученые рассказали, почему нельзя часто мыть голову
Когда хозяйка решает помыть курицу перед готовкой, скорее всего она руководствуется соображениями безопасности, считая, что с помощью воды бактерии будут частично смыты. Но проведенные эксперименты доказали, что мытье продукта делает ситуацию только хуже и существующие на мясе живые организмы при мытье еще больше распространяются по нему и окружающим поверхностям, таким образом, повышая в разы риски заражения.
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