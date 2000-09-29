Раздел: Медицина
Названы доступные народные средства от кашля
Кашель можно вылечить быстро
Во время ряда заболеваний кашель может быть симптомом, поэтому очень важно своевременно на него обратить внимание и не допустить ухудшения ситуации. Предлагаем Вашему вниманию пять простых правил, которые помогут избавиться от кашля, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Выяснить причину кашля
Прежде всего следует установить причину кашля и начать этиотропную терапию (лечение, направленное на устранение причины возникновения заболевания). Кроме того, следует начать и лечение основного заболевания.
В таком случае могут применяться отхаркивающие и противокашлевые средства – при влажном кашле следует применять муколитики, а при сухом в ряде случаев рационально использовать противокашлевые.
Заметим, что очень часто кашель выступает в роли симптома вирусной или бактериальной инфекции, поэтому в комплексе можно воспользоваться противовирусными средствами или антибиотиками.
Своевременно начать лечение
Стоит помнить, что кашель сам по себе пройдет. Если же только появились некоторые симптомы кашля, не забывайте, что народные средства и ингаляции следует использовать рационально. В случае сухого кашля достаточно будет назначения короткого курса противокашлевых препаратов.
Использовать народные средства
Народное лечение кашля следует применять лишь как вспомогательное на фоне основной терапии. Ни в коем случае не пытайтесь вылечить тяжелые инфекционные заболевания с помощью народных средств, поскольку они эффективны только в комплексе с медикаментозным лечением.
Лучшие народные средства от кашля:
– имбирный чай;
– отвар из цветов гречихи;
– отвар из ромашки, чабреца, мать-и-мачехи;
– мед с лимоном.
Применять ингаляции
Паровые ингаляции – весьма эффективный метод лечения кашля, который способствует откашливанию мокроты. Чтобы эта процедура была качественной и эффективной, можно использовать специальные ингаляторы или же применять аромалампу. Если же у вас нет подобных устройств, то можно просто дышать паром, идущим от вареного картофеля.
Чтобы получить лучший эффект от ингаляций, можно добавить эфирные масла. В частности, выраженным муколитическим эффектом обладают масла кедра, эвкалипта, чайного дерева и шалфея.
Пить много жидкости
Питье теплой жидкости способствует разжижению мокроты и повышает скорость ее выведения. Рекомендуется пить чай с малиной, фруктовые и овощные соки, а также негазированную воду.
Читайте также: Названы проверенные народные способы для лечения кашля
К слову, ученые из Швейцарии выяснили, что безрецептурные препараты от кашля неэффективны, в некоторых случаях могут возникнуть побочные эффекты.
Во время ряда заболеваний кашель может быть симптомом, поэтому очень важно своевременно на него обратить внимание и не допустить ухудшения ситуации. Предлагаем Вашему вниманию пять простых правил, которые помогут избавиться от кашля, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Выяснить причину кашля
Прежде всего следует установить причину кашля и начать этиотропную терапию (лечение, направленное на устранение причины возникновения заболевания). Кроме того, следует начать и лечение основного заболевания.
В таком случае могут применяться отхаркивающие и противокашлевые средства – при влажном кашле следует применять муколитики, а при сухом в ряде случаев рационально использовать противокашлевые.
Заметим, что очень часто кашель выступает в роли симптома вирусной или бактериальной инфекции, поэтому в комплексе можно воспользоваться противовирусными средствами или антибиотиками.
Своевременно начать лечение
Стоит помнить, что кашель сам по себе пройдет. Если же только появились некоторые симптомы кашля, не забывайте, что народные средства и ингаляции следует использовать рационально. В случае сухого кашля достаточно будет назначения короткого курса противокашлевых препаратов.
Использовать народные средства
Народное лечение кашля следует применять лишь как вспомогательное на фоне основной терапии. Ни в коем случае не пытайтесь вылечить тяжелые инфекционные заболевания с помощью народных средств, поскольку они эффективны только в комплексе с медикаментозным лечением.
Лучшие народные средства от кашля:
– имбирный чай;
– отвар из цветов гречихи;
– отвар из ромашки, чабреца, мать-и-мачехи;
– мед с лимоном.
Применять ингаляции
Паровые ингаляции – весьма эффективный метод лечения кашля, который способствует откашливанию мокроты. Чтобы эта процедура была качественной и эффективной, можно использовать специальные ингаляторы или же применять аромалампу. Если же у вас нет подобных устройств, то можно просто дышать паром, идущим от вареного картофеля.
Чтобы получить лучший эффект от ингаляций, можно добавить эфирные масла. В частности, выраженным муколитическим эффектом обладают масла кедра, эвкалипта, чайного дерева и шалфея.
Пить много жидкости
Питье теплой жидкости способствует разжижению мокроты и повышает скорость ее выведения. Рекомендуется пить чай с малиной, фруктовые и овощные соки, а также негазированную воду.
Читайте также: Названы проверенные народные способы для лечения кашля
К слову, ученые из Швейцарии выяснили, что безрецептурные препараты от кашля неэффективны, в некоторых случаях могут возникнуть побочные эффекты.
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