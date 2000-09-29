» » Названы доступные народные средства от кашля
Раздел: Медицина  
0

Названы доступные народные средства от кашля

Названы доступные народные средства от кашляКашель можно вылечить быстро

Во время ряда заболеваний кашель может быть симптомом, поэтому очень важно своевременно на него обратить внимание и не допустить ухудшения ситуации. Предлагаем Вашему вниманию пять простых правил, которые помогут избавиться от кашля, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Выяснить причину кашля
Прежде всего следует установить причину кашля и начать этиотропную терапию (лечение, направленное на устранение причины возникновения заболевания). Кроме того, следует начать и лечение основного заболевания.

В таком случае могут применяться отхаркивающие и противокашлевые средства – при влажном кашле следует применять муколитики, а при сухом в ряде случаев рационально использовать противокашлевые.

Заметим, что очень часто кашель выступает в роли симптома вирусной или бактериальной инфекции, поэтому в комплексе можно воспользоваться противовирусными средствами или антибиотиками.

Своевременно начать лечение
Стоит помнить, что кашель сам по себе пройдет. Если же только появились некоторые симптомы кашля, не забывайте, что народные средства и ингаляции следует использовать рационально. В случае сухого кашля достаточно будет назначения короткого курса противокашлевых препаратов.

Использовать народные средства
Народное лечение кашля следует применять лишь как вспомогательное на фоне основной терапии. Ни в коем случае не пытайтесь вылечить тяжелые инфекционные заболевания с помощью народных средств, поскольку они эффективны только в комплексе с медикаментозным лечением.

Лучшие народные средства от кашля:

– имбирный чай;

– отвар из цветов гречихи;

– отвар из ромашки, чабреца, мать-и-мачехи;

– мед с лимоном.

Применять ингаляции
Паровые ингаляции – весьма эффективный метод лечения кашля, который способствует откашливанию мокроты. Чтобы эта процедура была качественной и эффективной, можно использовать специальные ингаляторы или же применять аромалампу. Если же у вас нет подобных устройств, то можно просто дышать паром, идущим от вареного картофеля.

Чтобы получить лучший эффект от ингаляций, можно добавить эфирные масла. В частности, выраженным муколитическим эффектом обладают масла кедра, эвкалипта, чайного дерева и шалфея.

Пить много жидкости
Питье теплой жидкости способствует разжижению мокроты и повышает скорость ее выведения. Рекомендуется пить чай с малиной, фруктовые и овощные соки, а также негазированную воду.

Читайте также: Названы проверенные народные способы для лечения кашля

К слову, ученые из Швейцарии выяснили, что безрецептурные препараты от кашля неэффективны, в некоторых случаях могут возникнуть побочные эффекты.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: кашель, народные средства

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:39 » Автор: Татьяна Ларина
     331
     0

Похожие новости по теме

Как быстро вылечить кашель: народные рецепты Как быстро вылечить кашель: народные рецепты

Эти методы позволяют в кротчайшие сроки избавиться от изнуряющего кашля.

Проверенные народные средства от кашля Проверенные народные средства от кашля

Молоко с минеральной водой помогут при кашле

Эффективные народные средства от кашля Эффективные народные средства от кашля

Эксперты поделились мощными средствами для лечения кашля.

Названы проверенные народные способы для лечения кашля Названы проверенные народные способы для лечения кашля

Топ-5 лучших народных рецептов от кашля.

Эффективное лечение сухого кашля народными средствами Эффективное лечение сухого кашля народными средствами

Народные средства для облегчения сухого кашля.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх