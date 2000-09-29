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Медики выяснили, кому грозят деменция и инсульт

Медики выяснили, кому грозят деменция и инсультЖертвами деменции, болезни Паркинсона или инсульта рискует стать каждая вторая женщина

Ученые из Нидерландов, представляющие Медицинский центр Университета Эразмуса в Роттердаме заключили, что жертвами деменции, болезни Паркинсона или инсульта рискуют стать каждая вторая женщина и каждый третий мужчина. Результаты исследования, показавшего это, опубликовал Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Масштабное исследование длилось с 1990-го по 2016 год, его участниками стали 12 тысяч человек, мужчин и женщин возрастом от 45 лет. В ходе всего проекта медики тщательно контролировали состояние здоровья всех участников, отслеживая и фиксируя любые изменения в их самочувствии.

За период исследования умерли более пяти тысяч (5 291) человек. К моменту смерти у 1 489 человек была диагностирована деменция (почти 80 процентов из них страдали болезнью Альцгеймера). Еще 1 285 человек ушли из жизни в результате инсульта, а 263 человека заболели паркинсонизмом. Оставшиеся 3 260 человек из числа умерших не имели неврологических нарушений.

Специалисты выяснили, что женщины в возрасте после 45 лет в большей мере (в сравнении с мужчинами) подвержены риску неврологических расстройств. В частности, оказалось, что для женщин риск пострадать от неврологического заболевания в этом возрасте составляет 48%, тогда как для мужчин - 36%. Также расчеты показали, что женский пол сильнее склонен к развитию слабоумия.

«Представительницы женственного пола оказались больше подвержены деменции: 25,9% против 13,7% у мужчин. Но при этом мужчины чаще страдают от инсультов в раннем возрасте», - констатировали авторы проекта.

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По словам ученых, у всех испытуемых, получивших неврологические диагнозы, наблюдались гипертония, повышенный уровень холестерина, диабет второго типа, проблемы с сердечным ритмом. Таким образом, эти симптомы можно считать предпосылками развития более серьезных заболеваний.
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 Теги: деменция, инсульт

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Сегодня, 06:22 » Автор: Татьяна Ларина
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