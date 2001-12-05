Раздел: Медицина
Эти советы помогут эффективно бороться с раздражительностью
Простое подавление такого чувства - не лучший вариант.
Психологи посоветовали попытаться понять и правильно выразить раздражение, а не контролировать его. Это связано с тем, что, если долгое время носить негатив в себе, он начнёт медленно отравлять человека изнутри, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Hyser.
Раздражение сообщает о потребностях, которые на данный момент не удовлетворены.
Иногда неприятную эмоциональную реакцию вызывают люди, которые сильно отличаются от вас.
Если запрещать себе открыто выражать чувства на людях, то те, кто себе это разрешает, будут неминуемо вызывать негативные эмоции. С раздражением не нужно бороться. Для начала нужно понять, о чем оно сигналит, и постараться удовлетворить свои потребности. Тогда и негатив уйдёт сам собой.
В то же время любая отрицательная эмоция должна найти выход. Необходимо описать возникшие чувства, высказаться о своих физических ощущениях. Пока будете подбирать выражения, уже начнете успокаиваться.
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Кроме того, недовольство нужно не только конструктивно, но и вовремя, так как невысказанное раздражение неминуемо будет расти.
Психологи посоветовали попытаться понять и правильно выразить раздражение, а не контролировать его. Это связано с тем, что, если долгое время носить негатив в себе, он начнёт медленно отравлять человека изнутри, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Hyser.
Раздражение сообщает о потребностях, которые на данный момент не удовлетворены.
Иногда неприятную эмоциональную реакцию вызывают люди, которые сильно отличаются от вас.
Если запрещать себе открыто выражать чувства на людях, то те, кто себе это разрешает, будут неминуемо вызывать негативные эмоции. С раздражением не нужно бороться. Для начала нужно понять, о чем оно сигналит, и постараться удовлетворить свои потребности. Тогда и негатив уйдёт сам собой.
В то же время любая отрицательная эмоция должна найти выход. Необходимо описать возникшие чувства, высказаться о своих физических ощущениях. Пока будете подбирать выражения, уже начнете успокаиваться.
Читайте также: Медики рассказали, что потеря зубов повышает риск гипертонии
Кроме того, недовольство нужно не только конструктивно, но и вовремя, так как невысказанное раздражение неминуемо будет расти.
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