Раздел: Медицина
Медики рассказали, кому особенно полезна хурма
Хурма улучшает работу мозга и придает бодрости
В хурме содержится огромное количество полезных микроэлементов, которые необходимы организму для слаженной работы, благоприятно действуют на иммунную систему и повышают защитные силы организма. Об этом рассказала диетолог Людмила Бабич, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
«Этот фрукт содержит огромное количество глюкозы и фруктозы, так что это отличная подпитка для организма, «топливо» для работы мозга и прекрасный перекус в перерывах между основными приемами пищи. Хурма быстро вызывает чувство сытости, но в то же время не обременяет лишними калориями. В хурме много натрия, калия, магния, кальция, железа и других ценных микроэлементов», - рассказывает диетолог Людмила Бабич.
Пищевые волокна, которые содержит хурма, улучшают работу желудочно-кишечного тракта, способствует очищению печени и даже нормализуют работу половых желез. Благодаря высокому содержанию железа, сок плодов хурмы часто назначают при анемии. Его принимают 2-3 раза в день перед едой.
Хурма, помимо прочего, успокаивает нервы, придает сил и бодрости, что особенно важно для офисных работников и людей, которые постоянно переживают стрессы.
«Благодаря обилию бета-каротина, который является мощным антиоксидантом, регулярное употребление хурмы сдерживает развитие и рост возрастных новообразований. Регулярно употребляя хурму и другие овощи и фрукты ярко-оранжевого цвета, такие как, например облепиха, абрикос, морковь, вы фактически задерживаете старение клеток организма», - отметила эксперт.
Плоды хурмы также считаются хорошим средством от отеков различного происхождения. Простой рецепт: листочки хурмы промойте, подсушите и разотрите в порошок. Их можно заваривать, а можно принимать запивая водой дважды в день по четверти чайной ложечки. Курс лечения- одна неделя. Этот рецепт является очень действенным и при гипертонии.
Обилие магния делает этот фрукт незаменимым при очистке почек. При этом хурма в разы снижает риск образования камней в почках, выводит из организма соли натрия и помогает почкам слажено работать. При этом хурма обладает легким мочегонным действием.
В плодах хурмы много калия, потому этот фрукт очень полезен для сердечников. По своему влиянию на сердце хурма схожа с валокордином, но при этом действует мягче. Если вас периодически беспокоят боли в области сердца, возьмите за правило ежедневно в сезон съедать по одному-два плода.
Кроме того, ежедневное употребления хотя бы одного плода хурмы во время ее сезона – это действенная профилактика атеросклероза.
Фрукт показан также всем, кто страдает варикозной болезнью и кровоточивостью десен.
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Стоит также отметить, что хурма помимо прочего обладает бактерицидным действием и убивает множество вредных бактерий и микроорганизмов, которые попадают в желудочно-кишечный тракт.
В хурме содержится огромное количество полезных микроэлементов, которые необходимы организму для слаженной работы, благоприятно действуют на иммунную систему и повышают защитные силы организма. Об этом рассказала диетолог Людмила Бабич, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
«Этот фрукт содержит огромное количество глюкозы и фруктозы, так что это отличная подпитка для организма, «топливо» для работы мозга и прекрасный перекус в перерывах между основными приемами пищи. Хурма быстро вызывает чувство сытости, но в то же время не обременяет лишними калориями. В хурме много натрия, калия, магния, кальция, железа и других ценных микроэлементов», - рассказывает диетолог Людмила Бабич.
Пищевые волокна, которые содержит хурма, улучшают работу желудочно-кишечного тракта, способствует очищению печени и даже нормализуют работу половых желез. Благодаря высокому содержанию железа, сок плодов хурмы часто назначают при анемии. Его принимают 2-3 раза в день перед едой.
Хурма, помимо прочего, успокаивает нервы, придает сил и бодрости, что особенно важно для офисных работников и людей, которые постоянно переживают стрессы.
«Благодаря обилию бета-каротина, который является мощным антиоксидантом, регулярное употребление хурмы сдерживает развитие и рост возрастных новообразований. Регулярно употребляя хурму и другие овощи и фрукты ярко-оранжевого цвета, такие как, например облепиха, абрикос, морковь, вы фактически задерживаете старение клеток организма», - отметила эксперт.
Плоды хурмы также считаются хорошим средством от отеков различного происхождения. Простой рецепт: листочки хурмы промойте, подсушите и разотрите в порошок. Их можно заваривать, а можно принимать запивая водой дважды в день по четверти чайной ложечки. Курс лечения- одна неделя. Этот рецепт является очень действенным и при гипертонии.
Обилие магния делает этот фрукт незаменимым при очистке почек. При этом хурма в разы снижает риск образования камней в почках, выводит из организма соли натрия и помогает почкам слажено работать. При этом хурма обладает легким мочегонным действием.
В плодах хурмы много калия, потому этот фрукт очень полезен для сердечников. По своему влиянию на сердце хурма схожа с валокордином, но при этом действует мягче. Если вас периодически беспокоят боли в области сердца, возьмите за правило ежедневно в сезон съедать по одному-два плода.
Кроме того, ежедневное употребления хотя бы одного плода хурмы во время ее сезона – это действенная профилактика атеросклероза.
Фрукт показан также всем, кто страдает варикозной болезнью и кровоточивостью десен.
Читайте также: Медики рассказали кому и когда полезна соковая диета
Стоит также отметить, что хурма помимо прочего обладает бактерицидным действием и убивает множество вредных бактерий и микроорганизмов, которые попадают в желудочно-кишечный тракт.
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