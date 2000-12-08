» » Медики рассказали, кому особенно полезна хурма
Раздел: Медицина  
0

Медики рассказали, кому особенно полезна хурма

Медики рассказали, кому особенно полезна хурмаХурма улучшает работу мозга и придает бодрости

В хурме содержится огромное количество полезных микроэлементов, которые необходимы организму для слаженной работы, благоприятно действуют на иммунную систему и повышают защитные силы организма. Об этом рассказала диетолог Людмила Бабич, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

«Этот фрукт содержит огромное количество глюкозы и фруктозы, так что это отличная подпитка для организма, «топливо» для работы мозга и прекрасный перекус в перерывах между основными приемами пищи. Хурма быстро вызывает чувство сытости, но в то же время не обременяет лишними калориями. В хурме много натрия, калия, магния, кальция, железа и других ценных микроэлементов», - рассказывает диетолог Людмила Бабич.

Пищевые волокна, которые содержит хурма, улучшают работу желудочно-кишечного тракта, способствует очищению печени и даже нормализуют работу половых желез. Благодаря высокому содержанию железа, сок плодов хурмы часто назначают при анемии. Его принимают 2-3 раза в день перед едой.

Хурма, помимо прочего, успокаивает нервы, придает сил и бодрости, что особенно важно для офисных работников и людей, которые постоянно переживают стрессы.

«Благодаря обилию бета-каротина, который является мощным антиоксидантом, регулярное употребление хурмы сдерживает развитие и рост возрастных новообразований. Регулярно употребляя хурму и другие овощи и фрукты ярко-оранжевого цвета, такие как, например облепиха, абрикос, морковь, вы фактически задерживаете старение клеток организма», - отметила эксперт.

Плоды хурмы также считаются хорошим средством от отеков различного происхождения. Простой рецепт: листочки хурмы промойте, подсушите и разотрите в порошок. Их можно заваривать, а можно принимать запивая водой дважды в день по четверти чайной ложечки. Курс лечения- одна неделя. Этот рецепт является очень действенным и при гипертонии.

Обилие магния делает этот фрукт незаменимым при очистке почек. При этом хурма в разы снижает риск образования камней в почках, выводит из организма соли натрия и помогает почкам слажено работать. При этом хурма обладает легким мочегонным действием.

В плодах хурмы много калия, потому этот фрукт очень полезен для сердечников. По своему влиянию на сердце хурма схожа с валокордином, но при этом действует мягче. Если вас периодически беспокоят боли в области сердца, возьмите за правило ежедневно в сезон съедать по одному-два плода.

Кроме того, ежедневное употребления хотя бы одного плода хурмы во время ее сезона – это действенная профилактика атеросклероза.

Фрукт показан также всем, кто страдает варикозной болезнью и кровоточивостью десен.

Читайте также: Медики рассказали кому и когда полезна соковая диета

Стоит также отметить, что хурма помимо прочего обладает бактерицидным действием и убивает множество вредных бактерий и микроорганизмов, которые попадают в желудочно-кишечный тракт.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: хурма, фрукты

Загрузка...
Вчера, 23:50 » Автор: Татьяна Ларина
     1210
     0

Похожие новости по теме

Медики назвали фрукт, который поможет очистить печень Медики назвали фрукт, который поможет очистить печень

Специалисты рассказали, при каких недугах полезна хурма.

Медики рассказали, кому особенно полезна хурма Медики рассказали, кому особенно полезна хурма

Хурма полезна при кашле и простуде

Медики рассказали, можно ли гипертоникам есть хурму Медики рассказали, можно ли гипертоникам есть хурму

Этот фрукт обладает мягким мочегонным средством.

Медики подсказали, какой фрукт поможет вылечить ангину Медики подсказали, какой фрукт поможет вылечить ангину

Хурма способствует избавлению от кашля и укрепляет иммунитет.

Кардиологи назвали одну из самых полезных ягод для сердца Кардиологи назвали одну из самых полезных ягод для сердца

Хурма содержит большое количество полезных микроэлементов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх