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Раздел: Медицина  
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Эти компоненты помогают бороться с выпадением волос

Эти компоненты помогают бороться с выпадением волос Для профилактики алопеции нужно употреблять достаточно витаминов.

Ученые представили вниманию 7 ключевых ингредиентов, которые помогут остановить выпадение волос, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

По словам специалистов, маски играют не такое решающее значение, как витаминные вещества, поступающие изнутри. В частности, организму нужен коллаген, получить его можно из мяса, рыбы, в виде добавок. Азиатские женщины славятся красотой шевелюры так как активно налегают на куриные ножки, что оказывает влияние и на кожу. Биотин является частым ингредиентом в большинстве масок для волос.

При недостатке водорастворимого витамина группы В волосы становятся ломкими и сухими, поэтому компонент крайне необходим в данном случае. Пантотеновая кислота помогает организму производить кератин, являющийся строительным блоком растительности, в связи с этим стоит больше есть продукты, содержащие витамин В5, среди которых сыр, молоко, яичный желток.

Витамин Е ускоряет приток крови к коже головы, его употребление в пищу увеличивает влажность изнутри. Фолиевая кислота оказывает помощь в производстве новых клеток, улучшающих рост волос. Аскорбиновая кислота укрепляет стенки кровеносных сосудов, усиливая кровообращение.

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Витамин С содействует усвоению организмом железа, играющего важную роль для здоровья волос. Витамин А играет не менее важное значение в этом списке, укрепляя волосяную луковицу, нормализуя состояние сальных желез кожи головы.
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 Теги: выпадение волос, советы

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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