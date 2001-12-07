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Раздел: Медицина  
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Названы продукты, не подходящие для завтрака

Названы продукты, не подходящие для завтрака Вредный завтрак лучше заменить полезным аналогом.

Фрукты, свежевыжатый сок, кофе… от каких еще ставших привычными за завтраком продуктов, по мнению врачей, лучше отказаться? Рассказывает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Завтрак задает энергетический посыл на весь день, поэтому важно, чтобы он был сытным. Но также имеет значение то, легкий он или тяжелый для пищеварения. Тяжелый завтрак может стать причиной внутреннего дискомфорта и сонливости, не проходящей в течение дня. Об этом рассказала врач-диетолог Виктория Савицкая.

Савицкая убеждена: чашка кофе - не лучшее начало дня. Если напиток выпивается в первую очередь, это может повышать кислотность желудка и приводить к вздутию, болям в желудке, изжоге и даже к гастритам.

Другой неподходящий вариант – мюсли. Эксперт отметила, что каши, которые быстро готовятся, малополезны для здоровья, а в хлопья и вовсе добавляются искусственные подсластители, усилители вкуса.

«В целом каши полезны и надолго заряжают энергией, но важно, чтобы крупа была натуральной и варилась не менее 20 минут», - сказала врач.

Также специалист назвала совершенно не подходящей пищей для голодного желудка овощи и фрукты. Кислые фрукты и ягоды могут провоцировать вспышки слишком сильного аппетита, а также брожение в желудке.

Но каким же тогда должен быть завтрак?

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«Идеальным завтраком большинство диетологов считают отварные яйца либо паровой омлет. Я же рекомендую чередовать белковые завтраки с углеводами, источником которых являются крупы», - поделилась мнение Виктория Савицкая.
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 Теги: завтрак, продукты

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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