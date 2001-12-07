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Раздел: Медицина  
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Медики предупредили о наиболее опасных продуктах при ОРВИ

Медики предупредили о наиболее опасных продуктах при ОРВИОстрая пища повышает артериальное давление.

Первый враг болеющего острой вирусной инфекцией - это кофе. Он помогает организму избавиться от жидкости, а при ОРВИ обезвоживание чревато гипертермическим синдромом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Если человек склонен к повышению артериального давления, при простуде симптомы станут ещё ярче. При употреблении кофе при вирусной инфекции снижается сопротивляемость организма к инфекциям, а также кофеин способствует развитию диареи.

Если у вас болит горло, нельзя пить свежевыжатые соки. Особенно вредны напитки с повышенным содержанием витамина С. Они раздражают слизистую оболочку глотки и оттягивают процесс выздоровления. Покупные пакетированные соки тоже стоит отложить, ведь в них находятся те же кислоты, только в искусственном виде.

Острая пища повышает артериальное давление, расширяет сосуды, способствует снижению иммунитета и может поднять температуру тела.

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Рафинированный сахар способствует снижению активности лейкоцитов, являющихся представителями иммунной системы, уничтожающих патогенную флору в организме. После употребления сладкого в течение трёх часов иммунитет ослабевает, что мешает выздоровлению.
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 Теги: Медики, ОРВИ, продукты

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Сегодня, 18:32 » Автор: Едгар Букмирза
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