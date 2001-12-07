» » Назван лучший продукт для спасения сердца
Раздел: Медицина  
0

Назван лучший продукт для спасения сердца

Назван лучший продукт для спасения сердцаНаучные работники доказали этот вывод опытами на мышах.

Ученые из США нашли самое доступное «лекарство» от болезней сердца и ожирения среди дешевых продуктов питания.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.

Американские специалисты призвали ежедневно съедать по горсти фасоли – такая привычка, по их словам, эффективно оздоровляет сердце и защищает от набора жировой массы. Данное свойство фасоли связано с очень высоким содержанием в ее составе белка и клетчатки.

Научные работники доказали этот вывод опытами на мышах, страдавших от ожирения. Введение фасоли в рацион питания мышей позволил значительно уменьшить вес грызунов за время эксперимента – этот эффект был связан с тем, что продукт существенно снижал уровень холестерина у животных.

Ученые утверждают, что оздоровительный эффект фасоли в отношении сердца актуален и для рациона людей. Ежедневная порция фасоли действенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и инсульта, констатировали в итоге авторы исследования.

«Фасоль рекомендуется тем, кто страдает гипертонией, атеросклерозом, неприятностями с сердечным ритмом и прочими заболеваниями сердца и сосудов. Она незаменима для людей с ослабленной и проблемной нервной системой: употребление фасоли быстро помогает восстановить силы. Помимо этого фасоль - отличная профилактика и подспорье в лечении туберкулеза», - об этом говорят данные ученых.

Читайте также: Врачи назвали овощ, который желательно есть каждый день

По словам американских специалистов, бобовые позитивно влияют на состояние пациентов с диабетом 2-го типа. На фоне употребления этих продуктов наблюдается уменьшение процесса повреждения тканей, связанного с переокислением липидов. С чем, в свою очередь, коррелирует и улучшение состояния сердца.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: продукт, сердце

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:58 » Автор: Едгар Букмирза
     133
     0

Похожие новости по теме

Медики рассказали, как фасоль влияет на сердце Медики рассказали, как фасоль влияет на сердце

Ежедневная порция фасоли действенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Врачи объяснили, почему желательно регулярно есть фасоль Врачи объяснили, почему желательно регулярно есть фасоль

Определен самый доступный продукт для здоровья и долголетия.

Врачи назвали овощ, который желательно есть каждый день Врачи назвали овощ, который желательно есть каждый день

Назван лучший и доступный продукт для спасения сердца.

Назван недорогой продукт для здоровья сердца Назван недорогой продукт для здоровья сердца

Ученые уверены, что позаботиться о здоровье сердца может один из наиболее популярных продуктов, входящих в группу бобовых.

Ученые назвали доступный продукт продлевающий жизнь Ученые назвали доступный продукт продлевающий жизнь

Кроме того, этот продукт защищает от многих болезней

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх