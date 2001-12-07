Раздел: Медицина
Назван лучший продукт для спасения сердца
Научные работники доказали этот вывод опытами на мышах.
Ученые из США нашли самое доступное «лекарство» от болезней сердца и ожирения среди дешевых продуктов питания.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.
Американские специалисты призвали ежедневно съедать по горсти фасоли – такая привычка, по их словам, эффективно оздоровляет сердце и защищает от набора жировой массы. Данное свойство фасоли связано с очень высоким содержанием в ее составе белка и клетчатки.
Научные работники доказали этот вывод опытами на мышах, страдавших от ожирения. Введение фасоли в рацион питания мышей позволил значительно уменьшить вес грызунов за время эксперимента – этот эффект был связан с тем, что продукт существенно снижал уровень холестерина у животных.
Ученые утверждают, что оздоровительный эффект фасоли в отношении сердца актуален и для рациона людей. Ежедневная порция фасоли действенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и инсульта, констатировали в итоге авторы исследования.
«Фасоль рекомендуется тем, кто страдает гипертонией, атеросклерозом, неприятностями с сердечным ритмом и прочими заболеваниями сердца и сосудов. Она незаменима для людей с ослабленной и проблемной нервной системой: употребление фасоли быстро помогает восстановить силы. Помимо этого фасоль - отличная профилактика и подспорье в лечении туберкулеза», - об этом говорят данные ученых.
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По словам американских специалистов, бобовые позитивно влияют на состояние пациентов с диабетом 2-го типа. На фоне употребления этих продуктов наблюдается уменьшение процесса повреждения тканей, связанного с переокислением липидов. С чем, в свою очередь, коррелирует и улучшение состояния сердца.
Ученые из США нашли самое доступное «лекарство» от болезней сердца и ожирения среди дешевых продуктов питания.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.
Американские специалисты призвали ежедневно съедать по горсти фасоли – такая привычка, по их словам, эффективно оздоровляет сердце и защищает от набора жировой массы. Данное свойство фасоли связано с очень высоким содержанием в ее составе белка и клетчатки.
Научные работники доказали этот вывод опытами на мышах, страдавших от ожирения. Введение фасоли в рацион питания мышей позволил значительно уменьшить вес грызунов за время эксперимента – этот эффект был связан с тем, что продукт существенно снижал уровень холестерина у животных.
Ученые утверждают, что оздоровительный эффект фасоли в отношении сердца актуален и для рациона людей. Ежедневная порция фасоли действенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и инсульта, констатировали в итоге авторы исследования.
«Фасоль рекомендуется тем, кто страдает гипертонией, атеросклерозом, неприятностями с сердечным ритмом и прочими заболеваниями сердца и сосудов. Она незаменима для людей с ослабленной и проблемной нервной системой: употребление фасоли быстро помогает восстановить силы. Помимо этого фасоль - отличная профилактика и подспорье в лечении туберкулеза», - об этом говорят данные ученых.
Читайте также: Врачи назвали овощ, который желательно есть каждый день
По словам американских специалистов, бобовые позитивно влияют на состояние пациентов с диабетом 2-го типа. На фоне употребления этих продуктов наблюдается уменьшение процесса повреждения тканей, связанного с переокислением липидов. С чем, в свою очередь, коррелирует и улучшение состояния сердца.
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