Раздел: Медицина
Врачи рассказали, от каких проблем со здоровьем помогает фасоль
Этот вид бобовых достаточно полезен.
О том, какой продукт следует регулярно употреблять людям с повышенным артериальным давлением, рассказали сотрудники Американской ассоциации диетологов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Специалисты из США порекомендовали способ поддерживать хорошее самочувствие при наличии проблем с давлением, который они сами оценили как эффективный и недорогой. Согласно их заключению, при гипертонии очень полезно регулярное употребление фасоли.
Этот вид бобовых содержит много пищевых волокон (20% от массы), которые, по словам исследователей, способствуют активному выведению из кишечника желчных солей и холестерина.
«Показатель холестерина в организме человека улучшается на 10%, если на протяжении трех недель съедать ежедневно по 120 г фасоли», - конкретизировали научные специалисты.
Именно благодаря своей способности активировать процесс очищения сосудов от холестериновых отложений фасоль и помогает улучшать состояние людей с повышенным артериальным давлением.
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Помимо этого, ученые назвали употребление фасоли «суперпрофилактикой» проблем с опорожнением кишечника. Фасолевые волокна способствуют предотвращению роста опухолей прямой и толстой кишки, заметили эксперты.
О том, какой продукт следует регулярно употреблять людям с повышенным артериальным давлением, рассказали сотрудники Американской ассоциации диетологов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Специалисты из США порекомендовали способ поддерживать хорошее самочувствие при наличии проблем с давлением, который они сами оценили как эффективный и недорогой. Согласно их заключению, при гипертонии очень полезно регулярное употребление фасоли.
Этот вид бобовых содержит много пищевых волокон (20% от массы), которые, по словам исследователей, способствуют активному выведению из кишечника желчных солей и холестерина.
«Показатель холестерина в организме человека улучшается на 10%, если на протяжении трех недель съедать ежедневно по 120 г фасоли», - конкретизировали научные специалисты.
Именно благодаря своей способности активировать процесс очищения сосудов от холестериновых отложений фасоль и помогает улучшать состояние людей с повышенным артериальным давлением.
Читайте также: Названы народные средства для укрепления сосудов
Помимо этого, ученые назвали употребление фасоли «суперпрофилактикой» проблем с опорожнением кишечника. Фасолевые волокна способствуют предотвращению роста опухолей прямой и толстой кишки, заметили эксперты.
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