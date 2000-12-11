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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали, от каких проблем со здоровьем помогает фасоль

Врачи рассказали, от каких проблем со здоровьем помогает фасоль Этот вид бобовых достаточно полезен.

О том, какой продукт следует регулярно употреблять людям с повышенным артериальным давлением, рассказали сотрудники Американской ассоциации диетологов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Специалисты из США порекомендовали способ поддерживать хорошее самочувствие при наличии проблем с давлением, который они сами оценили как эффективный и недорогой. Согласно их заключению, при гипертонии очень полезно регулярное употребление фасоли.

Этот вид бобовых содержит много пищевых волокон (20% от массы), которые, по словам исследователей, способствуют активному выведению из кишечника желчных солей и холестерина.

«Показатель холестерина в организме человека улучшается на 10%, если на протяжении трех недель съедать ежедневно по 120 г фасоли», - конкретизировали научные специалисты.

Именно благодаря своей способности активировать процесс очищения сосудов от холестериновых отложений фасоль и помогает улучшать состояние людей с повышенным артериальным давлением.

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Помимо этого, ученые назвали употребление фасоли «суперпрофилактикой» проблем с опорожнением кишечника. Фасолевые волокна способствуют предотвращению роста опухолей прямой и толстой кишки, заметили эксперты.
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 Теги: фасоль, гипертония

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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Стоит чаще есть фасоль.

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Людям со слабыми сосудами и высоким уровнем холестерина необходимо есть фасоль.

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