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Раздел: Медицина  
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Названа популярная диета, "убивающая" сердце

Названа популярная диета, "убивающая" сердцеПалеодиета вредна для сердца.

Палеодиета, известная также как «диета пещерного человека», вредна для сердца, - к такому выводу пришли австралийские ученые из Университета Эдит Коуэн.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Тонето.

«У людей, которые придерживающихся палеодиеты, в организме повышается уровень биомаркеров, свидетельствующих о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний», - констатировали научные специалисты.

Палеодиета – одна из самых популярных в мире на сегодняшний день. У нее много поклонников из числа мировых звезд, что, несомненно, делает ее еще более заманчивой для желающих похудеть. Считается, что ее основополагающий принцип питания очень близок к природе: тем, кто хочет придерживаться палеодиеты, предлагается употреблять пищу так, как если бы ее ели пещерные люди. Основу рациона составляют красное мясо, птица, рыба, овощи, фрукты, коренья и орехи. При этом зерновые, молочные продукты, бобовые, рафинированный сахар и масла исключаются.

Новое исследование показало, что питание по принципам палеодиеты вредно для сердца. В частности, ученые сравнивали результаты обследования 44 человек из числа приверженцев палеодиеты и 47 человек из контрольной группы, не сидящих на диете.

В результате специалисты установили: у людей, придерживавшихся палеодиеты, в крови оказалась вдвое превышенной концентрация триметиламиноксида (ТМАО) – вещества, которое вырабатывается в кишечнике в процессе переваривания рыбы, мяса, яиц и молочных продуктов (то есть, насыщенных холином, лецитином и L-карнитином). По словам ученых, увеличенные уровни TMAO коррелируют с высоким риском атеросклероза – сосудистой патологией, наиболее часто приводящей к болезням сердца и сосудов, это было подтверждено рядом проводившихся прежде исследований.

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Эксперты резюмировали: любым диетам следует предпочитать сбалансированное и разнообразное питание.
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 Теги: палеодиета, похудение, вред для сердца

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Сегодня, 09:51 » Автор: Ирина Шевченко
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