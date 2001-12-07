Раздел: Медицина
Названа популярная диета, "убивающая" сердце
Палеодиета вредна для сердца.
Палеодиета, известная также как «диета пещерного человека», вредна для сердца, - к такому выводу пришли австралийские ученые из Университета Эдит Коуэн.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Тонето.
«У людей, которые придерживающихся палеодиеты, в организме повышается уровень биомаркеров, свидетельствующих о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний», - констатировали научные специалисты.
Палеодиета – одна из самых популярных в мире на сегодняшний день. У нее много поклонников из числа мировых звезд, что, несомненно, делает ее еще более заманчивой для желающих похудеть. Считается, что ее основополагающий принцип питания очень близок к природе: тем, кто хочет придерживаться палеодиеты, предлагается употреблять пищу так, как если бы ее ели пещерные люди. Основу рациона составляют красное мясо, птица, рыба, овощи, фрукты, коренья и орехи. При этом зерновые, молочные продукты, бобовые, рафинированный сахар и масла исключаются.
Новое исследование показало, что питание по принципам палеодиеты вредно для сердца. В частности, ученые сравнивали результаты обследования 44 человек из числа приверженцев палеодиеты и 47 человек из контрольной группы, не сидящих на диете.
В результате специалисты установили: у людей, придерживавшихся палеодиеты, в крови оказалась вдвое превышенной концентрация триметиламиноксида (ТМАО) – вещества, которое вырабатывается в кишечнике в процессе переваривания рыбы, мяса, яиц и молочных продуктов (то есть, насыщенных холином, лецитином и L-карнитином). По словам ученых, увеличенные уровни TMAO коррелируют с высоким риском атеросклероза – сосудистой патологией, наиболее часто приводящей к болезням сердца и сосудов, это было подтверждено рядом проводившихся прежде исследований.
Читайте также: Медики рассказали, как чеснок влияет на печень
Эксперты резюмировали: любым диетам следует предпочитать сбалансированное и разнообразное питание.
Палеодиета, известная также как «диета пещерного человека», вредна для сердца, - к такому выводу пришли австралийские ученые из Университета Эдит Коуэн.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Тонето.
«У людей, которые придерживающихся палеодиеты, в организме повышается уровень биомаркеров, свидетельствующих о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний», - констатировали научные специалисты.
Палеодиета – одна из самых популярных в мире на сегодняшний день. У нее много поклонников из числа мировых звезд, что, несомненно, делает ее еще более заманчивой для желающих похудеть. Считается, что ее основополагающий принцип питания очень близок к природе: тем, кто хочет придерживаться палеодиеты, предлагается употреблять пищу так, как если бы ее ели пещерные люди. Основу рациона составляют красное мясо, птица, рыба, овощи, фрукты, коренья и орехи. При этом зерновые, молочные продукты, бобовые, рафинированный сахар и масла исключаются.
Новое исследование показало, что питание по принципам палеодиеты вредно для сердца. В частности, ученые сравнивали результаты обследования 44 человек из числа приверженцев палеодиеты и 47 человек из контрольной группы, не сидящих на диете.
В результате специалисты установили: у людей, придерживавшихся палеодиеты, в крови оказалась вдвое превышенной концентрация триметиламиноксида (ТМАО) – вещества, которое вырабатывается в кишечнике в процессе переваривания рыбы, мяса, яиц и молочных продуктов (то есть, насыщенных холином, лецитином и L-карнитином). По словам ученых, увеличенные уровни TMAO коррелируют с высоким риском атеросклероза – сосудистой патологией, наиболее часто приводящей к болезням сердца и сосудов, это было подтверждено рядом проводившихся прежде исследований.
Читайте также: Медики рассказали, как чеснок влияет на печень
Эксперты резюмировали: любым диетам следует предпочитать сбалансированное и разнообразное питание.
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