Раздел: Медицина
Назван продукт, повышающий уровень "хорошего" холестерина
Ученые назвали неожиданное свойство йогурта.
Считается, что йогурт может быть полезным за счет повышения уровня так называемого «хорошего холестерина».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Ученые говорят, что это помогает защитить кровеносные сосуды от утолщения в пожилом возрасте, что может привести к сердечным приступам и инсультам.
В своем исследовании ученые обнаружили, что женщины в возрасте старше 70, которые включали в свой рацион йогурт в умеренных количествах, значительно реже страдают от этого заболевания.
Диетолог Керри Айви, который возглавлял австралийское исследование, говорит: «Молочные продукты имеют дурную славу из-за воздействия на сердечно-сосудистую систему. Но мы установили пользу пробиотических йогуртов и пытаемся установить отличия его характеристик от других молочных продуктов». Считается, что этот продукт может быть полезным за счет повышения уровня холестерина ЛПВП - так называемого «хорошего холестерина» - в крови.
Читайте также: Голливудская улыбка: эта специя поможет отбелить зубы
В ходе исследовании были опрошены 1080 женщин об их образе жизни и рационе питания, а также их артерии регулярно обследовались в течение трех лет. Те, кто ел около 100 г йогурта в день, имел более здоровые кровеносные сосуды. Ученые заявили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы изучить его воздействие на сосуды.
Считается, что йогурт может быть полезным за счет повышения уровня так называемого «хорошего холестерина».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Ученые говорят, что это помогает защитить кровеносные сосуды от утолщения в пожилом возрасте, что может привести к сердечным приступам и инсультам.
В своем исследовании ученые обнаружили, что женщины в возрасте старше 70, которые включали в свой рацион йогурт в умеренных количествах, значительно реже страдают от этого заболевания.
Диетолог Керри Айви, который возглавлял австралийское исследование, говорит: «Молочные продукты имеют дурную славу из-за воздействия на сердечно-сосудистую систему. Но мы установили пользу пробиотических йогуртов и пытаемся установить отличия его характеристик от других молочных продуктов». Считается, что этот продукт может быть полезным за счет повышения уровня холестерина ЛПВП - так называемого «хорошего холестерина» - в крови.
Читайте также: Голливудская улыбка: эта специя поможет отбелить зубы
В ходе исследовании были опрошены 1080 женщин об их образе жизни и рационе питания, а также их артерии регулярно обследовались в течение трех лет. Те, кто ел около 100 г йогурта в день, имел более здоровые кровеносные сосуды. Ученые заявили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы изучить его воздействие на сосуды.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
828
0
Также советуем посмотреть
- Об инновационном развитии
- Только треть опрошенных украинцев поддерживают введение военного положения
- Боевики повредили водопровод в Луганской области
- В Сети высмеяли ракетоносцы Путина в голодающей Венесуэле
- У Европы лопнуло терпение на Скрипалях
- Сеть покорил теленок размером с кошку
- На Закарпатье произошла утечка нефти
- Так было угодно Богу
- Кот-качок стал героем забавного мема
- Боты заняты разогревом ситуации во Франции
- В Одессе медуниверситет закроется до весны
- «Укравтодор» сообщил о ситуации на основных дорогах
- Обезьяны устроили бедлам в правительственном квартале
- Стражденним по Росії треба купувати квиток
- Известный художник показал, куда Путин ведет Россию
- Суд в Херсоне приговорил к 15 годам заключения организатора теракта
- Каждый из украинцев отдает государству половину заработанного
- Американке вернули кольцо, которое она уронила в унитаз 9 лет назад
- Боевики обстреляли позиции пограничников перед КПВВ «Марьинка»
- В Донецке зафиксировали неразорвавшийся снаряд РСЗО Град
- Жила долго, но Путина не пережила
- Сутки на Донбассе прошли без потерь для ВСУ
- Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора
- Анкеты на сайтах знакомств, вызывающие гомерический смех
- Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
- Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек
- Забавные коты, не способные спокойно сидеть рядом с елкой
- Свежие анекдоты, которые сделают ваше настроение отменным
- Англичанин хранил зубные щетки в древнем бесценном артефакте
- В ВСУ сформировали резерв из 200 тысяч человек
Оставьте свой комментарий