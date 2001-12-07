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Раздел: Медицина  
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Названо эффективное народное средство от кашля

Названо эффективное народное средство от кашляСок свежей редьки более эффективен при кашле, чем таблетки.

Большинство современных лекарств созданы на основе активных компонентов, добытых из плодов и растений, которые часто используют в народной медицине.

Об этом рассказала врач Виктория Савицкая, передает Хроника.инфо со ссылкой на ГолосUA.

Современные лекарства направлены на то, чтобы ускорить выздоровление, укрепить иммунитет и снизить симптомы недуга. Если болезнь не запущена и речь не идет о серьезных осложнениях, то добиться такого же успеха, причем без вреда для внутренних органов, на которых, как правило, крайне негативно отображается прием медикаментов, можно и всеми доступными, подручными методами.

«Самовольно назначать себе таблетки и микстуры от кашля не стоит, а вот обратить свое внимание на действенные и при этом безопасные народные рецепты от кашля очень рекомендую Если вас замучил сильный сухой кашель, народные целители рекомендуют обратить свое внимание на луковую микстуру. Готовится она очень просто: несколько головок крупного лука и зубчик-два чеснока мелко растираем и заливаем литром молока. Провариваем на небольшом огне минут 30. После добавляем несколько столовых ложек меда. Принимаем эту микстуру по 1-2 столовой ложки за 5 минут до еды трижды в день», - рассказала врач.

Отличным средством, признанным медиками, является и свежевыжатый сок редьки. Он обладает сильными противовоспалительными и отхаркивающими свойствами. Чтобы приготовить чудотворное снадобье, выжимаем сок черной редьки и добавляем вдвое больше меда. Перемешиваем и принимаем в течении дня (до 5 раз) по столовой ложке.

Еще один рецепт из редьки: 7 крупных клубней режем тонкими ломтиками, густо посыпать сахаром и оставляем так на ночь. Утром сливаем образовавшийся сок. Принимаем 5-7 раз в день по столовой ложке.

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Успокоить раздраженное горло помогут также отвары ромашки, шалфея, мяты.
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 Теги: редька, от кашля

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Сегодня, 17:02 » Автор: Ирина Шевченко
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