Раздел: Медицина
Названо эффективное народное средство от кашля
Сок свежей редьки более эффективен при кашле, чем таблетки.
Большинство современных лекарств созданы на основе активных компонентов, добытых из плодов и растений, которые часто используют в народной медицине.
Об этом рассказала врач Виктория Савицкая, передает Хроника.инфо со ссылкой на ГолосUA.
Современные лекарства направлены на то, чтобы ускорить выздоровление, укрепить иммунитет и снизить симптомы недуга. Если болезнь не запущена и речь не идет о серьезных осложнениях, то добиться такого же успеха, причем без вреда для внутренних органов, на которых, как правило, крайне негативно отображается прием медикаментов, можно и всеми доступными, подручными методами.
«Самовольно назначать себе таблетки и микстуры от кашля не стоит, а вот обратить свое внимание на действенные и при этом безопасные народные рецепты от кашля очень рекомендую Если вас замучил сильный сухой кашель, народные целители рекомендуют обратить свое внимание на луковую микстуру. Готовится она очень просто: несколько головок крупного лука и зубчик-два чеснока мелко растираем и заливаем литром молока. Провариваем на небольшом огне минут 30. После добавляем несколько столовых ложек меда. Принимаем эту микстуру по 1-2 столовой ложки за 5 минут до еды трижды в день», - рассказала врач.
Отличным средством, признанным медиками, является и свежевыжатый сок редьки. Он обладает сильными противовоспалительными и отхаркивающими свойствами. Чтобы приготовить чудотворное снадобье, выжимаем сок черной редьки и добавляем вдвое больше меда. Перемешиваем и принимаем в течении дня (до 5 раз) по столовой ложке.
Еще один рецепт из редьки: 7 крупных клубней режем тонкими ломтиками, густо посыпать сахаром и оставляем так на ночь. Утром сливаем образовавшийся сок. Принимаем 5-7 раз в день по столовой ложке.
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Успокоить раздраженное горло помогут также отвары ромашки, шалфея, мяты.
Большинство современных лекарств созданы на основе активных компонентов, добытых из плодов и растений, которые часто используют в народной медицине.
Об этом рассказала врач Виктория Савицкая, передает Хроника.инфо со ссылкой на ГолосUA.
Современные лекарства направлены на то, чтобы ускорить выздоровление, укрепить иммунитет и снизить симптомы недуга. Если болезнь не запущена и речь не идет о серьезных осложнениях, то добиться такого же успеха, причем без вреда для внутренних органов, на которых, как правило, крайне негативно отображается прием медикаментов, можно и всеми доступными, подручными методами.
«Самовольно назначать себе таблетки и микстуры от кашля не стоит, а вот обратить свое внимание на действенные и при этом безопасные народные рецепты от кашля очень рекомендую Если вас замучил сильный сухой кашель, народные целители рекомендуют обратить свое внимание на луковую микстуру. Готовится она очень просто: несколько головок крупного лука и зубчик-два чеснока мелко растираем и заливаем литром молока. Провариваем на небольшом огне минут 30. После добавляем несколько столовых ложек меда. Принимаем эту микстуру по 1-2 столовой ложки за 5 минут до еды трижды в день», - рассказала врач.
Отличным средством, признанным медиками, является и свежевыжатый сок редьки. Он обладает сильными противовоспалительными и отхаркивающими свойствами. Чтобы приготовить чудотворное снадобье, выжимаем сок черной редьки и добавляем вдвое больше меда. Перемешиваем и принимаем в течении дня (до 5 раз) по столовой ложке.
Еще один рецепт из редьки: 7 крупных клубней режем тонкими ломтиками, густо посыпать сахаром и оставляем так на ночь. Утром сливаем образовавшийся сок. Принимаем 5-7 раз в день по столовой ложке.
Читайте также: Медики подсказали, какой напиток может защитить от слабоумия
Успокоить раздраженное горло помогут также отвары ромашки, шалфея, мяты.
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