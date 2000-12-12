» » Врачи объяснили, зачем нужно пить кефир
Раздел: Медицина  
0

Врачи объяснили, зачем нужно пить кефир

Врачи объяснили, зачем нужно пить кефир Этот кисломолочный напиток полезен для здоровья.

Первый делом, кефир хорошо воздействует на состояние кишечника. Так, он помогает восстановить баланс полезных бактерий кишечной микрофлоры. Также этот напиток способствует укреплению костной ткани, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

Это обеспечивается посредством насыщения организма белком и кальцием. Данная тенденция не только убережёт от переломов, но и поспособствует активизации роста детей. Кроме того, кефир нормализует уровень холестерина. Следовательно, улучшается работа сердечно-сосудистой системы. К тому же, кефир рекомендован желающим похудеть. Благодаря наличию белка в данном продукте появляется возможность уменьшить чувство голода.

Также компоненты кефира служат защитой от различных инфекций. Они уменьшают активность роста кишечной палочки, сальмонеллы и прочих. К слову, в кефире содержится приблизительно сорок штаммов пробиотиков. Кроме того, кефир необходимо употреблять всем, кто имеет риск развития онкологических заболеваний.

Читайте также: Найден способ избавиться от толстого живота

В состав данного продукта входят канцерогены, способные стимулировать укрепление иммунитета. В целом, указанный кисломолочный продукт хорошо сказывается на общем состоянии здоровья человека. Во время проведения исследований, в которых были задействован лабораторные мыши, стало известно, что кефир помогает продлить жизнь. Это связано с его способность уменьшать степень воспаления толстой кишки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: кефир, польза

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
     416
     0

Похожие новости по теме

Назван напиток, снижающий уровень “плохого” холестерина Назван напиток, снижающий уровень “плохого” холестерина

7 полезных свойств кефира для здоровья.

Медики объяснили, почему желательно регулярно пить кефир Медики объяснили, почему желательно регулярно пить кефир

ТОП-7 свойств кефира для здоровья.

Назван один из самых полезных продуктов для кишечника Назван один из самых полезных продуктов для кишечника

7 полезных свойств кефира для здоровья.

Этот напиток нормализует артериальное давление Этот напиток нормализует артериальное давление

6 причин, чтобы выпить стакан кефира.

Этот кисломолочный продукт препятствует развитию многих заболеваний Этот кисломолочный продукт препятствует развитию многих заболеваний

Именно кефир медики считают самым полезным.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх