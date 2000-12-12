Раздел: Медицина
Врачи объяснили, зачем нужно пить кефир
Этот кисломолочный напиток полезен для здоровья.
Первый делом, кефир хорошо воздействует на состояние кишечника. Так, он помогает восстановить баланс полезных бактерий кишечной микрофлоры. Также этот напиток способствует укреплению костной ткани, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Это обеспечивается посредством насыщения организма белком и кальцием. Данная тенденция не только убережёт от переломов, но и поспособствует активизации роста детей. Кроме того, кефир нормализует уровень холестерина. Следовательно, улучшается работа сердечно-сосудистой системы. К тому же, кефир рекомендован желающим похудеть. Благодаря наличию белка в данном продукте появляется возможность уменьшить чувство голода.
Также компоненты кефира служат защитой от различных инфекций. Они уменьшают активность роста кишечной палочки, сальмонеллы и прочих. К слову, в кефире содержится приблизительно сорок штаммов пробиотиков. Кроме того, кефир необходимо употреблять всем, кто имеет риск развития онкологических заболеваний.
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В состав данного продукта входят канцерогены, способные стимулировать укрепление иммунитета. В целом, указанный кисломолочный продукт хорошо сказывается на общем состоянии здоровья человека. Во время проведения исследований, в которых были задействован лабораторные мыши, стало известно, что кефир помогает продлить жизнь. Это связано с его способность уменьшать степень воспаления толстой кишки.
Первый делом, кефир хорошо воздействует на состояние кишечника. Так, он помогает восстановить баланс полезных бактерий кишечной микрофлоры. Также этот напиток способствует укреплению костной ткани, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Это обеспечивается посредством насыщения организма белком и кальцием. Данная тенденция не только убережёт от переломов, но и поспособствует активизации роста детей. Кроме того, кефир нормализует уровень холестерина. Следовательно, улучшается работа сердечно-сосудистой системы. К тому же, кефир рекомендован желающим похудеть. Благодаря наличию белка в данном продукте появляется возможность уменьшить чувство голода.
Также компоненты кефира служат защитой от различных инфекций. Они уменьшают активность роста кишечной палочки, сальмонеллы и прочих. К слову, в кефире содержится приблизительно сорок штаммов пробиотиков. Кроме того, кефир необходимо употреблять всем, кто имеет риск развития онкологических заболеваний.
Читайте также: Найден способ избавиться от толстого живота
В состав данного продукта входят канцерогены, способные стимулировать укрепление иммунитета. В целом, указанный кисломолочный продукт хорошо сказывается на общем состоянии здоровья человека. Во время проведения исследований, в которых были задействован лабораторные мыши, стало известно, что кефир помогает продлить жизнь. Это связано с его способность уменьшать степень воспаления толстой кишки.
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