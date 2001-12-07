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Раздел: Медицина  
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Врачи подсказали, какие продукты защитят печень от ожирения

Врачи подсказали, какие продукты защитят печень от ожиренияОдним из таких продуктов является кофе.

Если содержание жира в печени становится слишком высоким, функции органа нарушаются - у человека при этом повышается риск развития разных проблем со здоровьем.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

В рационе питания должны присутствовать определенные продукты, которые позитивно влияют на состояние печени, убеждены ученые.

В частности, людям, склонным к развитию жировой болезни печени, будет полезен чеснок, приводится мнение специалистов в Medical Insider. Ряд исследований показал, что добавление в еду порошка чеснока способствует уменьшению жира в тканях организма. Также помогают снизить уровень жировых отложений продукты, содержащие Омега-3 жирные кислоты - сардины, грецкие орехи, льняное масло.

Другим эффективным защитником от неалкогольной жировой болезни печени является кофе. В кофе содержит хлорогеновая кислота, обладающая выраженным антиоксидантными и противовоспалительными свойствами – ее присутствие в организме уменьшает объемы холестерина в крови и сосудах.

Помимо этого, снизить процент жира в организме и триглицеридов в крови хорошо помогает зеленый чай, отмечают эксперты. Крайне полезен людям, склонным к накоплению жира, брокколи. Во время опытов длительное употребление брокколи «замораживало» процесс аккумулирования жира в печени мышей.

Сразу несколько исследований продемонстрировали и то, что в защите организма от жировых заболеваний печени эффективны некоторые белковые соединения – конкретно соевый и сывороточный белок. Их регулярное потребление позволяет уменьшить уровень сахара в крови и снизить общий вес.

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Жировая болезнь печени, для которой характерно скопление жира в клетках органа, может возникнуть на фоне алкоголизма, общего ожирения, связанного с перееданием и употреблением нездоровых продуктов, беременности.
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 Теги: печень, полезные продукты

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Сегодня, 18:11 » Автор: Ирина Шевченко
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