Раздел: Медицина
Врачи подсказали, какие продукты защитят печень от ожирения
Одним из таких продуктов является кофе.
Если содержание жира в печени становится слишком высоким, функции органа нарушаются - у человека при этом повышается риск развития разных проблем со здоровьем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
В рационе питания должны присутствовать определенные продукты, которые позитивно влияют на состояние печени, убеждены ученые.
В частности, людям, склонным к развитию жировой болезни печени, будет полезен чеснок, приводится мнение специалистов в Medical Insider. Ряд исследований показал, что добавление в еду порошка чеснока способствует уменьшению жира в тканях организма. Также помогают снизить уровень жировых отложений продукты, содержащие Омега-3 жирные кислоты - сардины, грецкие орехи, льняное масло.
Другим эффективным защитником от неалкогольной жировой болезни печени является кофе. В кофе содержит хлорогеновая кислота, обладающая выраженным антиоксидантными и противовоспалительными свойствами – ее присутствие в организме уменьшает объемы холестерина в крови и сосудах.
Помимо этого, снизить процент жира в организме и триглицеридов в крови хорошо помогает зеленый чай, отмечают эксперты. Крайне полезен людям, склонным к накоплению жира, брокколи. Во время опытов длительное употребление брокколи «замораживало» процесс аккумулирования жира в печени мышей.
Сразу несколько исследований продемонстрировали и то, что в защите организма от жировых заболеваний печени эффективны некоторые белковые соединения – конкретно соевый и сывороточный белок. Их регулярное потребление позволяет уменьшить уровень сахара в крови и снизить общий вес.
Читайте также: Диетологи назвали безопасную для здоровья дневную норму хлеба
Жировая болезнь печени, для которой характерно скопление жира в клетках органа, может возникнуть на фоне алкоголизма, общего ожирения, связанного с перееданием и употреблением нездоровых продуктов, беременности.
Если содержание жира в печени становится слишком высоким, функции органа нарушаются - у человека при этом повышается риск развития разных проблем со здоровьем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
В рационе питания должны присутствовать определенные продукты, которые позитивно влияют на состояние печени, убеждены ученые.
В частности, людям, склонным к развитию жировой болезни печени, будет полезен чеснок, приводится мнение специалистов в Medical Insider. Ряд исследований показал, что добавление в еду порошка чеснока способствует уменьшению жира в тканях организма. Также помогают снизить уровень жировых отложений продукты, содержащие Омега-3 жирные кислоты - сардины, грецкие орехи, льняное масло.
Другим эффективным защитником от неалкогольной жировой болезни печени является кофе. В кофе содержит хлорогеновая кислота, обладающая выраженным антиоксидантными и противовоспалительными свойствами – ее присутствие в организме уменьшает объемы холестерина в крови и сосудах.
Помимо этого, снизить процент жира в организме и триглицеридов в крови хорошо помогает зеленый чай, отмечают эксперты. Крайне полезен людям, склонным к накоплению жира, брокколи. Во время опытов длительное употребление брокколи «замораживало» процесс аккумулирования жира в печени мышей.
Сразу несколько исследований продемонстрировали и то, что в защите организма от жировых заболеваний печени эффективны некоторые белковые соединения – конкретно соевый и сывороточный белок. Их регулярное потребление позволяет уменьшить уровень сахара в крови и снизить общий вес.
Читайте также: Диетологи назвали безопасную для здоровья дневную норму хлеба
Жировая болезнь печени, для которой характерно скопление жира в клетках органа, может возникнуть на фоне алкоголизма, общего ожирения, связанного с перееданием и употреблением нездоровых продуктов, беременности.
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