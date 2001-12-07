Раздел: Медицина
Диетологи подсказали, как выбрать полезный йогурт
Работа иммунной системы на 70% зависит от микрофлоры кишечника.
В качестве мер профилактики, особенно сейчас, во время сезона простуд и ОРВИ, желательно регулярно употреблять кисломолочные продукты – источники пробиотиков.
Об этом написала известный диетолог Светлана Фус в своем Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В список полезных источников укрепления иммунитета должны входить кисломолочные продукты. Они содержат пробиотики – "живые культуры" полезных бактерий, которые помогают сохранить здоровый баланс микрофлоры кишечника, поддерживая таким образом иммунную систему человека. Ведь работа иммунной системы на 70% зависит от состояния кишечной микрофлоры, а кисломолочные продукты способствуют ее поддержанию. Пример полезных кисломолочных продуктов – йогурты", – говорит специалист по питанию.
Как выбрать самый полезный йогурт:
Покупайте натуральный йогурт без наполнителей, фруктовых сиропов, шоколада и т. д. Все они вкусные, но, к сожалению, содержат много сахара, искусственных ароматизаторов и вкусовых добавок. Десертные йогурты не стоит давать детям и беременным женщинам. Лучше приобрести натуральный йогурт и добавить в него замороженные фрукты и ягоды.
Проверяйте жирность. Часть йогуртов производится из молока с жирностью 1,5-6%, но есть и обезжиренные. Последние лишены ценных жирорастворимых витаминов, таких как A, D, E и K. Кроме этого, кальций из таких йогуртов усваивается значительно хуже. Поэтому лучше покупать продукты с низкой жирностью (1,5 – 2,5%), чем обезжиренные, советует диетолог.
Обращайте внимание на количество молочнокислых бактерий в составе. Одни йогурты содержат ацидофильные бактерии (они населяют тонкий кишечник), а другие – бифидобактерии (они живут в толстом кишечнике). Последний продукт лучше, так как дарит больше пользы, ведь организму необходимы и те, и другие бактерии. Бифидобактерии в молочной среде не размножаются, их добавляют в продукт и со временем бактерии погибают. Чем более свежий йогурт, тем больше в нем бифидобактерий.
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Учитывайте срок хранения. Это основной индикатор натуральности продукта. Выбирайте йогурты, которые имеют небольшой срок годности – 14, максимум 30 суток. В них больше живых бактерий. Более полезным является натуральный йогурт, который можно приготовить в домашних условиях.
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"Йогурты лучше включать в состав перекуса. Применение натуральных йогуртов может быть хорошим решением для тех людей, у которых возникла непереносимость лактозы", – советует Светлана Фус.
В качестве мер профилактики, особенно сейчас, во время сезона простуд и ОРВИ, желательно регулярно употреблять кисломолочные продукты – источники пробиотиков.
Об этом написала известный диетолог Светлана Фус в своем Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В список полезных источников укрепления иммунитета должны входить кисломолочные продукты. Они содержат пробиотики – "живые культуры" полезных бактерий, которые помогают сохранить здоровый баланс микрофлоры кишечника, поддерживая таким образом иммунную систему человека. Ведь работа иммунной системы на 70% зависит от состояния кишечной микрофлоры, а кисломолочные продукты способствуют ее поддержанию. Пример полезных кисломолочных продуктов – йогурты", – говорит специалист по питанию.
Как выбрать самый полезный йогурт:
Покупайте натуральный йогурт без наполнителей, фруктовых сиропов, шоколада и т. д. Все они вкусные, но, к сожалению, содержат много сахара, искусственных ароматизаторов и вкусовых добавок. Десертные йогурты не стоит давать детям и беременным женщинам. Лучше приобрести натуральный йогурт и добавить в него замороженные фрукты и ягоды.
Проверяйте жирность. Часть йогуртов производится из молока с жирностью 1,5-6%, но есть и обезжиренные. Последние лишены ценных жирорастворимых витаминов, таких как A, D, E и K. Кроме этого, кальций из таких йогуртов усваивается значительно хуже. Поэтому лучше покупать продукты с низкой жирностью (1,5 – 2,5%), чем обезжиренные, советует диетолог.
Обращайте внимание на количество молочнокислых бактерий в составе. Одни йогурты содержат ацидофильные бактерии (они населяют тонкий кишечник), а другие – бифидобактерии (они живут в толстом кишечнике). Последний продукт лучше, так как дарит больше пользы, ведь организму необходимы и те, и другие бактерии. Бифидобактерии в молочной среде не размножаются, их добавляют в продукт и со временем бактерии погибают. Чем более свежий йогурт, тем больше в нем бифидобактерий.
.
Учитывайте срок хранения. Это основной индикатор натуральности продукта. Выбирайте йогурты, которые имеют небольшой срок годности – 14, максимум 30 суток. В них больше живых бактерий. Более полезным является натуральный йогурт, который можно приготовить в домашних условиях.
Читайте также: Как избавиться от похмелья: проверенные народные средства
"Йогурты лучше включать в состав перекуса. Применение натуральных йогуртов может быть хорошим решением для тех людей, у которых возникла непереносимость лактозы", – советует Светлана Фус.
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