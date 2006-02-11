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Медики назвали овощ, укрепляющий сосуды

Медики назвали овощ, укрепляющий сосудыНазван овощ, который должен быть в рационе ежедневно.

Его ежедневное употребление эффективно снижает уровень холестерина, улучшает иммунную защиту организма от вирусов, а также активизирует метаболизм и способствует омоложению кожи.

Медики настоятельно рекомендуют включить в рацион питания красный лук, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Красный лук отличается повышенным содержанием веществ антоцианов, придающих ему характерный цвет. Попадая в организм, эти вещества способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов и уменьшению содержание холестерина. Если употреблять красный лук в течение 2-3 месяцев, уровень холестерина может уменьшиться на 20%.

Красный лук является источником витаминов А, В, С и РР. Такой состав стимулирует работу пищеварительного тракта, а также метаболизм и способствует похудению. Позитивно влияя на состояние кровеносных сосудов и пищеварение, компоненты красного лука дают также эффект улучшения состояния кожи, ее омоложения.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале «Food Research International», вещества красного лука могут убивать опухолевые клетки. В частности, содержащийся в нем кверцетин действует как уничтожитель опухолевых клеток толстой кишки, молочной железы.

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Помимо того, красный лук содержит кислоту, которая благоприятно сказывается на работе пищеварительного тракта, и рекомендуется врачами тем, кто испытывает постоянные боли в желудке. Не стоит забывать и о том, что красный лук, подобно белому, способен быть антисептиком при вирусных и бактериальных болезнях.
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 Теги: лук, польза для здоровья

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Сегодня, 09:52 » Автор: Ирина Шевченко
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