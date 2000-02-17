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Раздел: Медицина  
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Создано лекарство от потери памяти

Создано лекарство от потери памятиИспытания лекарства состоялись пока на доклинической стадии.

Исследователи из Канады создали лекарство, предназначенное для терапии нарушений памяти и некоторых психических состояний, связанных со старением, - об их работе пишет The Guardian.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Данный препарат, по словам разработчиков, может защищать не только от потери памяти, но и способствовать поддержке здорового эмоционального состояния.

«Лекарство борется с перепадами настроения, депрессией и проблемами с памятью на фоне старения, активируя нарушенные рецепторы мозга. Данный препарат может помочь предотвратить потерю памяти на ранней стадии болезни Альцгеймера», - завили разработчики препарата.

Испытания лекарства состоялись пока на доклинической стадии – на мышах. Но эффект оказался очень впечатляющим. При ежедневном приеме лекарства в течение двух месяцев процесс развития нейронов у старых мышей стал происходить с той же интенсивностью, что у молодых животных.

По словам ученых, эффект лекарства, призванного останавливать потерю памяти, проявлялся у мышей уже через полчаса после употребления. Разовый прием препарата позволял старым особям проходить лабиринт наравне с молодыми животными. Специалисты установили, что рабочая память грызунов увеличивалась до 80-90%.

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Теперь лекарство от потери памяти протестируют на людях. Если его эффективность в клинических испытаниях также окажется высокой, препарат, по словам ученых, станет по-настоящему действенным средством профилактики когнитивных нарушений в пожилом возрасте.
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 Теги: лекарство, память

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Вчера, 23:48 » Автор: Эдгар Букмирза
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