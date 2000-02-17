Раздел: Медицина
Создано лекарство от потери памяти
Испытания лекарства состоялись пока на доклинической стадии.
Исследователи из Канады создали лекарство, предназначенное для терапии нарушений памяти и некоторых психических состояний, связанных со старением, - об их работе пишет The Guardian.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Данный препарат, по словам разработчиков, может защищать не только от потери памяти, но и способствовать поддержке здорового эмоционального состояния.
«Лекарство борется с перепадами настроения, депрессией и проблемами с памятью на фоне старения, активируя нарушенные рецепторы мозга. Данный препарат может помочь предотвратить потерю памяти на ранней стадии болезни Альцгеймера», - завили разработчики препарата.
Испытания лекарства состоялись пока на доклинической стадии – на мышах. Но эффект оказался очень впечатляющим. При ежедневном приеме лекарства в течение двух месяцев процесс развития нейронов у старых мышей стал происходить с той же интенсивностью, что у молодых животных.
По словам ученых, эффект лекарства, призванного останавливать потерю памяти, проявлялся у мышей уже через полчаса после употребления. Разовый прием препарата позволял старым особям проходить лабиринт наравне с молодыми животными. Специалисты установили, что рабочая память грызунов увеличивалась до 80-90%.
Читайте также: Создано новое лекарство от туберкулеза
Теперь лекарство от потери памяти протестируют на людях. Если его эффективность в клинических испытаниях также окажется высокой, препарат, по словам ученых, станет по-настоящему действенным средством профилактики когнитивных нарушений в пожилом возрасте.
Исследователи из Канады создали лекарство, предназначенное для терапии нарушений памяти и некоторых психических состояний, связанных со старением, - об их работе пишет The Guardian.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Данный препарат, по словам разработчиков, может защищать не только от потери памяти, но и способствовать поддержке здорового эмоционального состояния.
«Лекарство борется с перепадами настроения, депрессией и проблемами с памятью на фоне старения, активируя нарушенные рецепторы мозга. Данный препарат может помочь предотвратить потерю памяти на ранней стадии болезни Альцгеймера», - завили разработчики препарата.
Испытания лекарства состоялись пока на доклинической стадии – на мышах. Но эффект оказался очень впечатляющим. При ежедневном приеме лекарства в течение двух месяцев процесс развития нейронов у старых мышей стал происходить с той же интенсивностью, что у молодых животных.
По словам ученых, эффект лекарства, призванного останавливать потерю памяти, проявлялся у мышей уже через полчаса после употребления. Разовый прием препарата позволял старым особям проходить лабиринт наравне с молодыми животными. Специалисты установили, что рабочая память грызунов увеличивалась до 80-90%.
Читайте также: Создано новое лекарство от туберкулеза
Теперь лекарство от потери памяти протестируют на людях. Если его эффективность в клинических испытаниях также окажется высокой, препарат, по словам ученых, станет по-настоящему действенным средством профилактики когнитивных нарушений в пожилом возрасте.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
823
0
Оставьте свой комментарий