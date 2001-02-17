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Раздел: Медицина  
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Кардиохирург рассказал, действительно ли красное вино полезно для сердца

Кардиохирург рассказал, действительно ли красное вино полезно для сердцаЭксперт развеял миф о пользе употребления одного бокала вина в день.

Известный кардиохирург Лео Бокерия развеял миф о пользе употребления одного бокала вина в день.

По словам эксперта, дело в том, что алкоголь приводит к появлению в желудке соляной кислоты, которая крайне опасна для слизистой оболочки органов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

По словам Лео Бокерии, сам он отказался от алкоголя 8 лет назад, после чего состояние его здоровья значительно улучшилось. Любой спиртной напиток, что бы это ни было - пиво, вино, водка или коньяк, ведет к образованию соляной кислоты, которая губительна тем, что убивает слизистую. Что касается гипотезы о пользе одного бокала вина в день, это обман. Алкоголь был придуман человечеством исключительно для поднятия настроения.

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При этом кардиохирург уверен, что в жизни сохранять отличную физическую форму помогает положительный настрой и хорошее настроение. Каждый свой день 79-летний кардиохирург Лео Бокерия начинает с шутки жене.
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 Теги: красное вино, польза для сердца

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