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Раздел: Медицина  
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Анита Луценко показала, как тренируется Вера Брежнева

Анита Луценко показала, как тренируется Вера БрежневаСовет профессионала.

Анита Луценко - мастер спорта, профессиональный тренер и популярный специалист по похудению, показала поклонникам упражнение, которое укрепит мышцы ног и ягодиц, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.

«Упражнение дня! У нас в программе проходит под кодовым названием «Брежнева» так как это одно из любимых упражнений Веры Брежневой.

20 раз на каждую ногу и так 3 подхода. До этого разминка!» - пояснила Анита Луценко под видео.

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В комментариях многим подписчикам данное упражнение оказалось знакомым, и все они подтвердили, что выполнять его крайне сложно, однако и результат дает о себе знать: «Крутое упражнение! Сделала 3 подхода по 20 раз каждое упражнение и уже чувствую жжение», «Упражнение огонь», «Анита! Это находка просто, а не упражнение», «мое любимое упражнение».

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 Теги: тренировки, упражнения, Вера Брежнева

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