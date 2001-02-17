Раздел: Медицина
Анита Луценко показала, как тренируется Вера Брежнева
Совет профессионала.
Анита Луценко - мастер спорта, профессиональный тренер и популярный специалист по похудению, показала поклонникам упражнение, которое укрепит мышцы ног и ягодиц, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
«Упражнение дня! У нас в программе проходит под кодовым названием «Брежнева» так как это одно из любимых упражнений Веры Брежневой.
20 раз на каждую ногу и так 3 подхода. До этого разминка!» - пояснила Анита Луценко под видео.
Читайте также: Анита Луценко показала трогательное фото с дочерью
В комментариях многим подписчикам данное упражнение оказалось знакомым, и все они подтвердили, что выполнять его крайне сложно, однако и результат дает о себе знать: «Крутое упражнение! Сделала 3 подхода по 20 раз каждое упражнение и уже чувствую жжение», «Упражнение огонь», «Анита! Это находка просто, а не упражнение», «мое любимое упражнение».
Анита Луценко - мастер спорта, профессиональный тренер и популярный специалист по похудению, показала поклонникам упражнение, которое укрепит мышцы ног и ягодиц, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
«Упражнение дня! У нас в программе проходит под кодовым названием «Брежнева» так как это одно из любимых упражнений Веры Брежневой.
20 раз на каждую ногу и так 3 подхода. До этого разминка!» - пояснила Анита Луценко под видео.
Читайте также: Анита Луценко показала трогательное фото с дочерью
В комментариях многим подписчикам данное упражнение оказалось знакомым, и все они подтвердили, что выполнять его крайне сложно, однако и результат дает о себе знать: «Крутое упражнение! Сделала 3 подхода по 20 раз каждое упражнение и уже чувствую жжение», «Упражнение огонь», «Анита! Это находка просто, а не упражнение», «мое любимое упражнение».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
30
0
Оставьте свой комментарий