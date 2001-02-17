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Медики назвали продукты идеального завтрака
Овсянка или творог на завтрак помогут контролировать аппетит в течение дня
Сытные, но не жирные натуральные продукты помогают контролировать аппетит и избежать переедания. Об этом сообщила диетолог Людмила Бабич, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Одним из самых полезных продуктов диетологи считают овсяную кашу. В ней содержится огромное количество ценных микроэлементов и витаминов, которые помогают организму слажено работать.
«Овсянку не зря считают самым полезным завтраком. Благодаря содержанию растворимой клетчатки, овсянка способствует очищению организма, выводит шлаки и снижает холестерин. Пари этом овсянка медленно переваривается и надолго обеспечивает энергией и чувством сытости. Не менее полезным завтраком или обедом станет тарелка натурального творога.
В натуральном зернистом твороге содержится казеиновый протеин, - он медленно усваивается и надолго обеспечивает ощущение сытости», - отметила диетолог.
По ее словам, творог лучше выбирать не очень жирный, но и обезжиренный в борьбе за стройную талию выбирать не стоит – ведь жир участвует в усвоении многих витаминов и микроэлементов.
Также специалист посоветовала включать в рацион миндальные орешки. Конечно, орехи - это высокалорийный продукт и если есть их слишком много, можно быстро набрать вес. Но отказываться от них тоже не стоит, ведь в орехах содержится много ценных питательных веществ и витаминов.
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«Миндальные орехи содержат пищевые волокна, жирные кислоты, кальций, фосфор, железо. Миндаль хоть и содержит много жира, но в отличие от других орехов, способствует похудению. Секрет в том, что большая часть жиров минует стадию всасывания в желудке и не оседает в виде жира. Кроме того, миндаль при частом употреблении нормализует уровень холестерина и даже маленькая горсточка этих орешков надолго снижает аппетит», - добавила специалист.
Сытные, но не жирные натуральные продукты помогают контролировать аппетит и избежать переедания. Об этом сообщила диетолог Людмила Бабич, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Одним из самых полезных продуктов диетологи считают овсяную кашу. В ней содержится огромное количество ценных микроэлементов и витаминов, которые помогают организму слажено работать.
«Овсянку не зря считают самым полезным завтраком. Благодаря содержанию растворимой клетчатки, овсянка способствует очищению организма, выводит шлаки и снижает холестерин. Пари этом овсянка медленно переваривается и надолго обеспечивает энергией и чувством сытости. Не менее полезным завтраком или обедом станет тарелка натурального творога.
В натуральном зернистом твороге содержится казеиновый протеин, - он медленно усваивается и надолго обеспечивает ощущение сытости», - отметила диетолог.
По ее словам, творог лучше выбирать не очень жирный, но и обезжиренный в борьбе за стройную талию выбирать не стоит – ведь жир участвует в усвоении многих витаминов и микроэлементов.
Также специалист посоветовала включать в рацион миндальные орешки. Конечно, орехи - это высокалорийный продукт и если есть их слишком много, можно быстро набрать вес. Но отказываться от них тоже не стоит, ведь в орехах содержится много ценных питательных веществ и витаминов.
Читайте также: Медики назвали лучшее время для завтрака
«Миндальные орехи содержат пищевые волокна, жирные кислоты, кальций, фосфор, железо. Миндаль хоть и содержит много жира, но в отличие от других орехов, способствует похудению. Секрет в том, что большая часть жиров минует стадию всасывания в желудке и не оседает в виде жира. Кроме того, миндаль при частом употреблении нормализует уровень холестерина и даже маленькая горсточка этих орешков надолго снижает аппетит», - добавила специалист.
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