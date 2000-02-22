Раздел: Медицина
Названы причины, из-за которых возникает дефицит веса
Организм может получать достаточное количество калорий.
Быть слишком худым опаснее для здоровья, чем иметь избыточный вес. Мужчины с дефицитом веса имеют в 2,4 раза выше риск преждевременной смерти от любых причин по сравнению с людьми с нормальным весом. Для женщин этот риск увеличивается вдвое.
Дефицит веса возникает тогда, когда индекс массы тела (ИМТ) составляет менее 18.5, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Почему у человека недостаточный вес
1. Дефицит калорий
Ваш рацион не содержит достаточно калорий и питательных веществ с едой. Это возникает, когда человек придерживается строгой диеты или имеет расстройства пищевого поведения, к примеру, анорексия или булимия.
2. Проблемы с усвоением питательных веществ
Дефицит веса может возникать, если ваш рацион имеет достаточное количество питательных веществ, но не может их усвоить. Причиной этого могут быть нарушениях пищеварения, например, при дефиците ферментов, непереносимости глютена или диабете (чаще I типа).
3. Другие причины
Организм может получать достаточное количество калорий и питательных веществ и может их усваивать, но что-то пожирает эту энергию. Это может быть совсем безвредным фактором - чересчур активный образ жизни или чрезмерные тренировки.
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Бывают другие "пожиратели энергии"
глисты;
нарушения в работе щитовидной железы при гипертиреозе значительно ускоряется обмен веществ, а поэтому телу нужно больше энергии, чем обычно;
канцер;
инфекции, в частности туберкулез и ВИЧ.
Быть слишком худым опаснее для здоровья, чем иметь избыточный вес. Мужчины с дефицитом веса имеют в 2,4 раза выше риск преждевременной смерти от любых причин по сравнению с людьми с нормальным весом. Для женщин этот риск увеличивается вдвое.
Дефицит веса возникает тогда, когда индекс массы тела (ИМТ) составляет менее 18.5, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Почему у человека недостаточный вес
1. Дефицит калорий
Ваш рацион не содержит достаточно калорий и питательных веществ с едой. Это возникает, когда человек придерживается строгой диеты или имеет расстройства пищевого поведения, к примеру, анорексия или булимия.
2. Проблемы с усвоением питательных веществ
Дефицит веса может возникать, если ваш рацион имеет достаточное количество питательных веществ, но не может их усвоить. Причиной этого могут быть нарушениях пищеварения, например, при дефиците ферментов, непереносимости глютена или диабете (чаще I типа).
3. Другие причины
Организм может получать достаточное количество калорий и питательных веществ и может их усваивать, но что-то пожирает эту энергию. Это может быть совсем безвредным фактором - чересчур активный образ жизни или чрезмерные тренировки.
Читайте также: Названы основные причины резкой потери веса
Бывают другие "пожиратели энергии"
глисты;
нарушения в работе щитовидной железы при гипертиреозе значительно ускоряется обмен веществ, а поэтому телу нужно больше энергии, чем обычно;
канцер;
инфекции, в частности туберкулез и ВИЧ.
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