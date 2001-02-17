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Раздел: Медицина  
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Известный врач подсказал, нужно ли защищать кожу от солнца зимой

Известный врач подсказал, нужно ли защищать кожу от солнца зимойЕсть ли вред от ультрафиолета зимой.

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал о защите от солнца в зимнее время. На своей страничке в Instagram он опубликовал видео с ответами на вопросы своих подписчиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

«Стоит ли защищать зимой кожу от ультрафиолета, если солнечная снежная погода?», - спрашивают врача.

По словам Комаровского, в обыденной жизни, как правило ничего страшного не произойдет за то время, что вы доведете ребенка до детского сада, ничего страшного не будет. То есть в этом случаэ защищать кожу от солнца не надо.

Если же семья выбирается на горнолыжный курорт, то подумать об ультрафиолете обязательно надо. В этом случае защитные очки, и средства защиты кожи от ультрафиолета однозначно понадобятся.

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«Более того, я искренне хотел бы, чтобы у всех наших женщин была главная зимняя проблема: как защитить кожу от ультрафиолета», - добавил Евгений Комаровский.

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 Теги: Комаровский, зима, кожа, защита

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Сегодня, 15:36 » Автор: Алена Шимко
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