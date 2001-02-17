Известный врач подсказал, нужно ли защищать кожу от солнца зимой

Есть ли вред от ультрафиолета зимой.



Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал о защите от солнца в зимнее время. На своей страничке в Instagram он опубликовал видео с ответами на вопросы своих подписчиков, передает



«Стоит ли защищать зимой кожу от ультрафиолета, если солнечная снежная погода?», - спрашивают врача.



По словам Комаровского, в обыденной жизни, как правило ничего страшного не произойдет за то время, что вы доведете ребенка до детского сада, ничего страшного не будет. То есть в этом случаэ защищать кожу от солнца не надо.

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Если же семья выбирается на горнолыжный курорт, то подумать об ультрафиолете обязательно надо. В этом случае защитные очки, и средства защиты кожи от ультрафиолета однозначно понадобятся.

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«Более того, я искренне хотел бы, чтобы у всех наших женщин была главная зимняя проблема: как защитить кожу от ультрафиолета», - добавил Евгений Комаровский.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал о защите от солнца в зимнее время. На своей страничке в Instagram он опубликовал видео с ответами на вопросы своих подписчиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку «Стоит ли защищать зимой кожу от ультрафиолета, если солнечная снежная погода?», - спрашивают врача.По словам Комаровского, в обыденной жизни, как правило ничего страшного не произойдет за то время, что вы доведете ребенка до детского сада, ничего страшного не будет. То есть в этом случаэ защищать кожу от солнца не надо.Если же семья выбирается на горнолыжный курорт, то подумать об ультрафиолете обязательно надо. В этом случае защитные очки, и средства защиты кожи от ультрафиолета однозначно понадобятся.«Более того, я искренне хотел бы, чтобы у всех наших женщин была главная зимняя проблема: как защитить кожу от ультрафиолета», - добавил Евгений Комаровский.





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