Врач подсказал, когда мясо может стать еще полезнее

Жареное мясо станет полезнее, если добавить в него сахар.



По словам врача Андрея Беловешкина, мозг человека в ходе эволюции обрел одну важную установку, которая влияет на выбор меню: любая жареная пища вкуснее отварной или сырой, пишет



«Два слова, чтобы меньше есть жаренного: яростный RAGE возраст AGE! Мы любим жареное и корни этого пристрастия эволюционные. Именно огонь позволил нам уменьшить челюсти и нарастить мозги, сделав пищу доступнее и съедобнее. Поэтому все, что связано с копчением, жаркой и т.п. стимулирует выделение дофамина и кажется нам вкусным. Секрет просто – можно зажарить что угодно (овощи, мясо, рыбу, сыр и т.п) и оно станет вкуснее, ведь такая еда по мнению нашего мозга обладает более высокой калорийностью и легче усваивается по сравнению с сырой», - говорит он.



При этом врач отметил, что жареные продукты накапливают вредные элементы. Этого можно избежать, если использовать сахар.



«При жарке образуются т.н. конечные продукты гликации (КПГ), которые называются AGE («возраст», удачная аббревиатура Advanced Glycosylation End-products). Кроме них есть еще с десяток не очень полезных субстанций. Конечно, они могут образовываться и напрямую в организме при нарушении углеводного обмена, но только из пищи до 10% AGE попадают в организм. Там они активируют особый рецептор под говорящим названием RAGE (ярость, ненависть) (Receptor of Advanced Glycosylation End-products), активация которого приводит к увеличению воспаление в нашем организме. Именно этим объясняется, что вареная рыба улучшает здоровье, жареная – нет)).



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Есть секрет, как сделать мясо вкуснее и опаснее, ведь реакция гликации протекает между сахарами и аминокислотами. Надо добавить сахар к мясу и пожарить! Весь секрет «утки по-пекински», скажем, в мариновке в меде или варенье. Добавление муки, панировка, обмазывание сахаром белковые полуфабрикаты с добавлением сахара – все это при жарке дает прекрасную корочку, но заметно увеличивает содержание AGE продуктов. Поэтому щадящие способы готовки (альденте, варка, на пару, медленноварка, ферментация и т.п.) – это важная часть здорового питания! А если говорим про углеводы, то у щадящей готовки тоже море плюсов – от более низкого ГИ, до большей сохранности полезных компонентов», - добавил А.Беловешкин.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter По словам врача Андрея Беловешкина, мозг человека в ходе эволюции обрел одну важную установку, которая влияет на выбор меню: любая жареная пища вкуснее отварной или сырой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua «Два слова, чтобы меньше есть жаренного: яростный RAGE возраст AGE! Мы любим жареное и корни этого пристрастия эволюционные. Именно огонь позволил нам уменьшить челюсти и нарастить мозги, сделав пищу доступнее и съедобнее. Поэтому все, что связано с копчением, жаркой и т.п. стимулирует выделение дофамина и кажется нам вкусным. Секрет просто – можно зажарить что угодно (овощи, мясо, рыбу, сыр и т.п) и оно станет вкуснее, ведь такая еда по мнению нашего мозга обладает более высокой калорийностью и легче усваивается по сравнению с сырой», - говорит он.При этом врач отметил, что жареные продукты накапливают вредные элементы. Этого можно избежать, если использовать сахар.«При жарке образуются т.н. конечные продукты гликации (КПГ), которые называются AGE («возраст», удачная аббревиатура Advanced Glycosylation End-products). Кроме них есть еще с десяток не очень полезных субстанций. Конечно, они могут образовываться и напрямую в организме при нарушении углеводного обмена, но только из пищи до 10% AGE попадают в организм. Там они активируют особый рецептор под говорящим названием RAGE (ярость, ненависть) (Receptor of Advanced Glycosylation End-products), активация которого приводит к увеличению воспаление в нашем организме. Именно этим объясняется, что вареная рыба улучшает здоровье, жареная – нет)).Есть секрет, как сделать мясо вкуснее и опаснее, ведь реакция гликации протекает между сахарами и аминокислотами. Надо добавить сахар к мясу и пожарить! Весь секрет «утки по-пекински», скажем, в мариновке в меде или варенье. Добавление муки, панировка, обмазывание сахаром белковые полуфабрикаты с добавлением сахара – все это при жарке дает прекрасную корочку, но заметно увеличивает содержание AGE продуктов. Поэтому щадящие способы готовки (альденте, варка, на пару, медленноварка, ферментация и т.п.) – это важная часть здорового питания! А если говорим про углеводы, то у щадящей готовки тоже море плюсов – от более низкого ГИ, до большей сохранности полезных компонентов», - добавил А.Беловешкин.





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