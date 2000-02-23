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Раздел: Медицина  
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Повышенное давление связали с шумом на рабочем месте

Повышенное давление связали с шумом на рабочем месте К соответствующим выводам пришли американские ученые.

Серьезным фактором развивающейся гипертонии, а также роста уровня холестерина в крови американские ученые назвали шум на рабочем месте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Подробности исследования специалистов из США опубликовал Medical News Today. Ученые изучали влияние шума на людей, занятых в промышленном производстве.

Примерно каждый восьмой из работающих в этой сфере сообщил о проблемах со слухом. Выяснилось, что более 50% из их числа столкнулись со временем с проблемами со здоровьем именно из-за воздействия чрезмерного шума на рабочем месте.

«Примерно четверть всех работников подвергалась воздействию громкого шума на рабочем месте. У 24% обнаружилась гипертония. 28% участников продемонстрировали слишком высокий уровень холестерина», - сообщили исследователи.

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По словам ученых, самыми опасными, исходя из вышеназванных параметров, являются производство, строительство и добыча полезных ископаемых. Минимум половина работающих в этих отраслях людей испытывают на себе систематическое воздействие громкого шума.

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 Теги: шум, давление

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