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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали о простейшем способе избавиться от депрессии

Врачи рассказали о простейшем способе избавиться от депрессииМедики заявили о пользе ежедневных нагрузок продолжительностью не менее 15 минут.

Бег трусцой помогает снизить риск возникновения депрессии и избавить от неё. Такое заявление сделали врачи массачусетской больницы общего профиля в США, сообщает Daily Mail.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Открытие влияния бега на психическое здоровье человека было сделано на основании исследования, участниками которого стали 611 тыс. американцев.

"Теперь, когда мои пациенты говорят: «Я начинаю чувствовать себя подавленным», первым делом я не выписываю таблетки, а прошу их выйти на улицу и что-либо сделать. Пятнадцать минут пробежки, час работы в саду", - заявил один из авторов исследования доктор Дэвид Агус.

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Ранее американские учёные проанализировали пищевые привычки 26 тыс. человек и назвали продукт, который помогает избежать депрессии.

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 Теги: Врачи, депрессия

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