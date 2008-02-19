Раздел: Медицина
В Украине запретили популярные лекарства от простуды
Производит препарат компания "Фармасайнс Инк.", Канада.
В Украине запретили реализацию, хранение и применение одной серии лекарственного средства "Фармацитрон Форте".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила постоянный запрет на препарат "Фармацитрон форте" серии F-80615.
Именно она обратилась в украинское ведомство с письмом о фальсификации. Указанная серия не производилась "Фармасайнс Инк" и не ввозилась в Украину.
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Фармацитрон применяют для симптоматического лечения острых респираторных инфекций и гриппа:
повышенной температуры тела,
головной боли,
заложенности носа,
насморка,
боли и ломоты в мышцах.
В Украине запретили реализацию, хранение и применение одной серии лекарственного средства "Фармацитрон Форте".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила постоянный запрет на препарат "Фармацитрон форте" серии F-80615.
Именно она обратилась в украинское ведомство с письмом о фальсификации. Указанная серия не производилась "Фармасайнс Инк" и не ввозилась в Украину.
Читайте также: В Украине запретили популярные лекарственные препараты от гипертонии
Фармацитрон применяют для симптоматического лечения острых респираторных инфекций и гриппа:
повышенной температуры тела,
головной боли,
заложенности носа,
насморка,
боли и ломоты в мышцах.
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