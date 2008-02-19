» » В Украине запретили популярные лекарства от простуды
Раздел: Медицина  
0

В Украине запретили популярные лекарства от простуды

В Украине запретили популярные лекарства от простудыПроизводит препарат компания "Фармасайнс Инк.", Канада.

В Украине запретили реализацию, хранение и применение одной серии лекарственного средства "Фармацитрон Форте".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила постоянный запрет на препарат "Фармацитрон форте" серии F-80615.

Именно она обратилась в украинское ведомство с письмом о фальсификации. Указанная серия не производилась "Фармасайнс Инк" и не ввозилась в Украину.

Читайте также: В Украине запретили популярные лекарственные препараты от гипертонии

Фармацитрон применяют для симптоматического лечения острых респираторных инфекций и гриппа:

повышенной температуры тела,
головной боли,
заложенности носа,
насморка,
боли и ломоты в мышцах.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Украина, лекарства

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:24 » Автор: Эдгар Букмирза
     0
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх