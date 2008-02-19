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Раздел: Медицина  
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Ученые нашли способ «отключить» пищевую аллергию

Ученые нашли способ «отключить» пищевую аллергиюВсему виной тучные клетки.

Американские специалисты из Мичиганского университета совершили важное открытие: они научились "отключать" аллергию на продукты питания у людей, выявив основную причину ее возникновения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Как оказалось, всему виной тучные клетки. Специалисты выяснили, что их работу можно контролировать при помощи клеточного рецептора CRF2 или, говоря научным языком, кортикотропин-рилизинг-фактора 2.

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Данное вещество, как определили медики, способно контролировать уровень гистамина, который выделяет та самая тучная клетка. Манипуляция веществом производится с помощью медикаментозных средств, пишет iReactor.

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 Теги: Ученые, аллергия

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