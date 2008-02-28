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Раздел: Медицина  
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Медики назвали основные симптомы образования тромбов

Медики назвали основные симптомы образования тромбовБоли в спине тоже могут говорить о тромбе.

Врачи назвали симптомы образования тромбов, на которые людям нужно обратить внимание.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Так, если человек заметил, что ноги часто сводит судорогой, это может говорить о наличии тромба в нижних конечностях. Также покалывание в руках или ногах может быть признаком тромбоза. Кроме того, стоит обращать внимание на бледность кожи и ее температуру в области конечностей.

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Если присутствуют все вышеперечисленные симптомы и еще появилось чрезмерное потоотделение и одышка, то это тоже может указывать на наличие сгустка крови в области легких и сердечной мышцы.
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 Теги: тромб, симптомы, Медики

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