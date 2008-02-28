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Медики назвали основные симптомы образования тромбов
Боли в спине тоже могут говорить о тромбе.
Врачи назвали симптомы образования тромбов, на которые людям нужно обратить внимание.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Так, если человек заметил, что ноги часто сводит судорогой, это может говорить о наличии тромба в нижних конечностях. Также покалывание в руках или ногах может быть признаком тромбоза. Кроме того, стоит обращать внимание на бледность кожи и ее температуру в области конечностей.
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Если присутствуют все вышеперечисленные симптомы и еще появилось чрезмерное потоотделение и одышка, то это тоже может указывать на наличие сгустка крови в области легких и сердечной мышцы.
Врачи назвали симптомы образования тромбов, на которые людям нужно обратить внимание.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Так, если человек заметил, что ноги часто сводит судорогой, это может говорить о наличии тромба в нижних конечностях. Также покалывание в руках или ногах может быть признаком тромбоза. Кроме того, стоит обращать внимание на бледность кожи и ее температуру в области конечностей.
Читайте также: Врачи назвали фрукт, защищающий от образования тромбов
Если присутствуют все вышеперечисленные симптомы и еще появилось чрезмерное потоотделение и одышка, то это тоже может указывать на наличие сгустка крови в области легких и сердечной мышцы.
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