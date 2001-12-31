В Германии беженец-подросток зарезал немку на глазах у 20 человек

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Парень даже не догадывался о канцелярской принадлежности в его голове. В Германии медики провели уникальную операцию: они вытащили из головы жителя Афганистана карандаш. Его длина составила 10 сантиметров. Молодой человек несколько лет подряд страдал от болей в голове и плохого зрения и даже не мог подумать, что находится у