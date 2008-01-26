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Раздел: Мир  
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В Давосе кортеж Трампа наехал на полицейского

В Давосе кортеж Трампа наехал на полицейскогоПолицейский сумел отскочить.

В швейцарском Давосе, где проходит Международный экономический форум, кортеж американского президента Дональда Трампа сбил патрульного полицейского, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Инидент случился вечером 25 января. Патрульный хотел остановить автомобиль марки BMW X5 со швейцарскими номерами.

Издание отмечает, что автомобиль входил в кортеж Дональда Трампа. Водитель вместо того, чтобы остановится, прибавил газу и ударил полицейского правым крылом.

Сообщается, что правоохранитель сумел отскочить, поэтому удар был не сильный.

Авария произошла на железнодорожном переезде недалеко от железнодорожной станции в Давосе.

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Сообщается, что полиция Граубюндена разъяснит инцидент.
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 Теги: Трамп, Давос

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Сегодня, 10:37 » Автор: Анна Мартынова
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