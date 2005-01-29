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Раздел: Мир  
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Пассажирский автобус упал с моста в реку: десятки погибших

Пассажирский автобус упал с моста в реку: десятки погибшихЧП произошло в Индии.

Тела погибших были извлечены после шести часов спасательных операций. Выжившие госпитализированы в местную больницу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.

В индийском штате Западная Бенгалия не менее 36 человек погибли, когда автобус с 55 пассажирами в салоне упал с моста в реку.

Согласно сообщению, водитель автобуса не справился с управлением и съехал с моста.

Тела погибших были извлечены после шести часов спасательных операций. Выжившие госпитализированы в местную больницу.

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Правительство Западной Бенгалии начало расследование инцидента и объявило о выплате компенсации в 500 000 рупий ($7 865) для каждой из семей погибших.
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 Теги: мир, ЧП

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Сегодня, 22:30 » Автор: Наталия Невская
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