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Американка заморила голодом 16-летнюю приемную дочь
Девочка весила всего 37 килограмм.
Стали известны подробности гибели 16-летней девочки в США. Натали Финн скончалась от голода в доме своей приемной матери. Девушка умерла в больнице от остановки сердца, вызванной недоеданием. На момент смерти она весила всего 37 килограммов. Трагическую историю девушки рассказывает Daily Mail, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Приемная мать Николь Финн издевалась над девушкой, ее 14-летней сестрой и 15-летним братом. Женщина запирала детей в комнате и не давала им еды.
По данным полиции, когда детей нашли, они были в ужасном состоянии: на теле были кровавые раны и пролежни. В доме жило много кошек, которых хозяйка дома подбирала на улице. Повсюду лежали человеческие и животные отходы, а пол в спальне был покрыт мочой. В доме не было никакой мебели: дети спали прямо на полу.
Временами детям удавалось выбраться на улицу через окно и попросить еды у соседей. Соседи и рассказали социальным службам о происходящем. Как ни странно, посетив дом Финн, сотрудники не нашли обстановку достаточно удручающей, чтобы изъять детей у мучительницы-матери. Позже эти сотрудники были уволены.
Детей Николь усыновила вместе с мужем, но позже они развелись. Бывший муж Финн не признал себя виновным.
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Приемную мать приговорили к трем пожизненным заключениям без условно-досрочного освобождения. Суд над бывшим мужем женщины состоится 30 апреля.
Стали известны подробности гибели 16-летней девочки в США. Натали Финн скончалась от голода в доме своей приемной матери. Девушка умерла в больнице от остановки сердца, вызванной недоеданием. На момент смерти она весила всего 37 килограммов. Трагическую историю девушки рассказывает Daily Mail, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Приемная мать Николь Финн издевалась над девушкой, ее 14-летней сестрой и 15-летним братом. Женщина запирала детей в комнате и не давала им еды.
По данным полиции, когда детей нашли, они были в ужасном состоянии: на теле были кровавые раны и пролежни. В доме жило много кошек, которых хозяйка дома подбирала на улице. Повсюду лежали человеческие и животные отходы, а пол в спальне был покрыт мочой. В доме не было никакой мебели: дети спали прямо на полу.
Временами детям удавалось выбраться на улицу через окно и попросить еды у соседей. Соседи и рассказали социальным службам о происходящем. Как ни странно, посетив дом Финн, сотрудники не нашли обстановку достаточно удручающей, чтобы изъять детей у мучительницы-матери. Позже эти сотрудники были уволены.
Детей Николь усыновила вместе с мужем, но позже они развелись. Бывший муж Финн не признал себя виновным.
Читайте также: Американка утопила ребенка в ванной из-за его криков
Приемную мать приговорили к трем пожизненным заключениям без условно-досрочного освобождения. Суд над бывшим мужем женщины состоится 30 апреля.
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