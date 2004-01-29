Американка заморила голодом 16-летнюю приемную дочь

Похожие новости по теме

Последний случай жестокого обращения с детьми потряс Китай: две девочки, одного и трех лет, были брошены без еды в их доме в пригороде Нанкин, столице провинции Цзянсу. Их тела были найдены около 9 утра в пятницу, а их мать была арестована в субботу. По словам соседей, мать давно злоупотребляет наркотиками. Цуй Юнли,