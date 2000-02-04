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Раздел: Мир  
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В Италии под лавиной погибли два человека

В Италии под лавиной погибли два человекаКурорт популярен среди жителей столицы Италии.

На курорте Campo Felice в центральной Италии под лавиной погибли два человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua

Еще один лыжник получил травмы. Его вертолетом доставили в больницу.

Campo Felice расположен в Апеннинских горах на 120 км от Рима.

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Он популярен среди жителей столицы Италии.
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 Теги: Италия, лавина

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Вчера, 23:20 » Автор: Татьяна Ларина
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