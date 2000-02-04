Раздел: Мир
В Италии под лавиной погибли два человека
Курорт популярен среди жителей столицы Италии.
На курорте Campo Felice в центральной Италии под лавиной погибли два человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
Еще один лыжник получил травмы. Его вертолетом доставили в больницу.
Campo Felice расположен в Апеннинских горах на 120 км от Рима.
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Он популярен среди жителей столицы Италии.
На курорте Campo Felice в центральной Италии под лавиной погибли два человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
Еще один лыжник получил травмы. Его вертолетом доставили в больницу.
Campo Felice расположен в Апеннинских горах на 120 км от Рима.
Читайте также: В Италии под лавиной погибли женщина и ребенок
Он популярен среди жителей столицы Италии.
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