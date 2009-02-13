» » Подруга экс-президента Южной Кореи получила 20 лет тюрьмы
Раздел: Мир  
0

Подруга экс-президента Южной Кореи получила 20 лет тюрьмы

Подруга экс-президента Южной Кореи получила 20 лет тюрьмыКроме того, Чхве Сун Силь должна будет выплатить штраф в размере $16,6 миллионов.

Суд в Сеуле приговорил подругу бывшего президента Южной Кореи Пах Кын Хе к 20 годам тюремного заключения за коррупционные преступления, включая взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями.

Кроме того, Чхве Сун Силь должна будет выплатить штраф в размере $16,6 миллионов, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Прокуратура требовала приговорить Чхве Сун Силь к 25 годам тюрьмы и назначить ей штраф в размере $116 миллионов.

Чхве Сун Силь является фигурантом крупного коррупционного скандала в Южной Корее. Следствие считает, что она, пользуясь доверием и прикрываясь именем главы государства, пыталась вмешиваться в государственные дела и вымогала деньги у крупных южнокорейских компаний с целью личного обогащения. В результате Пак Кын Хе отстранили с президентского поста и арестовали в марте 2017 года по обвинению в коррупции.

Читайте также: В Эгейском море столкнулись турецкий катер и греческое судно

Чхве Сун Силь была арестована в ноябре 2016 года, ей предъявили обвинения по 18 пунктам. В июне 2017 года подруга экс-президента была приговорена к трем годам за вымогательство привилегий для своей дочери в университете, это решение суда стало первым обвинительным приговором в отношении Чхве Сун Силь.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: тюрьма, подруга

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:20 » Автор: Богдан Процив
     446
     0

Похожие новости по теме

Главу Samsung приговорили к 5 годам тюрьмы Главу Samsung приговорили к 5 годам тюрьмы

Наследник империи Samsung Ли Чжэ Ён признан виновным в коррупции и злоупотреблении доверием.

Экс-президента Южной Кореи арестовали, не дожидаясь утра Экс-президента Южной Кореи арестовали, не дожидаясь утра

Пак Кын Хе обвиняется во взяточничестве, злоупотреблении властью и разглашении государственной тайны.

Экс-президента Южной Кореи допрашивали в прокуратуре 22 часа Экс-президента Южной Кореи допрашивали в прокуратуре 22 часа

Отметим, это первый допрос экс-президента.

Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест главы Samsung Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест главы Samsung

Главу Samsung подозревают к причастности к скандалу вокруг президента Пак Кын Хе.

"Майдан" в Южной Корее: тысячи людей требуют отставки президента

Десятки тысяч людей вышли на улицы Сеула требовать отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх