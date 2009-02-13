Раздел: Мир
Подруга экс-президента Южной Кореи получила 20 лет тюрьмы
Кроме того, Чхве Сун Силь должна будет выплатить штраф в размере $16,6 миллионов.
Суд в Сеуле приговорил подругу бывшего президента Южной Кореи Пах Кын Хе к 20 годам тюремного заключения за коррупционные преступления, включая взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями.
Кроме того, Чхве Сун Силь должна будет выплатить штраф в размере $16,6 миллионов, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Прокуратура требовала приговорить Чхве Сун Силь к 25 годам тюрьмы и назначить ей штраф в размере $116 миллионов.
Чхве Сун Силь является фигурантом крупного коррупционного скандала в Южной Корее. Следствие считает, что она, пользуясь доверием и прикрываясь именем главы государства, пыталась вмешиваться в государственные дела и вымогала деньги у крупных южнокорейских компаний с целью личного обогащения. В результате Пак Кын Хе отстранили с президентского поста и арестовали в марте 2017 года по обвинению в коррупции.
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Чхве Сун Силь была арестована в ноябре 2016 года, ей предъявили обвинения по 18 пунктам. В июне 2017 года подруга экс-президента была приговорена к трем годам за вымогательство привилегий для своей дочери в университете, это решение суда стало первым обвинительным приговором в отношении Чхве Сун Силь.
Суд в Сеуле приговорил подругу бывшего президента Южной Кореи Пах Кын Хе к 20 годам тюремного заключения за коррупционные преступления, включая взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями.
Кроме того, Чхве Сун Силь должна будет выплатить штраф в размере $16,6 миллионов, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Прокуратура требовала приговорить Чхве Сун Силь к 25 годам тюрьмы и назначить ей штраф в размере $116 миллионов.
Чхве Сун Силь является фигурантом крупного коррупционного скандала в Южной Корее. Следствие считает, что она, пользуясь доверием и прикрываясь именем главы государства, пыталась вмешиваться в государственные дела и вымогала деньги у крупных южнокорейских компаний с целью личного обогащения. В результате Пак Кын Хе отстранили с президентского поста и арестовали в марте 2017 года по обвинению в коррупции.
Читайте также: В Эгейском море столкнулись турецкий катер и греческое судно
Чхве Сун Силь была арестована в ноябре 2016 года, ей предъявили обвинения по 18 пунктам. В июне 2017 года подруга экс-президента была приговорена к трем годам за вымогательство привилегий для своей дочери в университете, это решение суда стало первым обвинительным приговором в отношении Чхве Сун Силь.
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