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Полицейские в США застрелили ветерана, планировавшего совершить самоубийство

Полицейские в США застрелили ветерана, планировавшего совершить самоубийство 84-летний мужчина направил оружие на полицейских и был убит.

Отставной военный ветеран, который угрожал покончить жизнь самоубийством, был застрелен после того, как направил на офицеров полиции пистолет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

84-летний Раймонд Бишоп был убит около своего дома в Майами после того, как, по меньшей мере, четыре полицейских открыли по нему огонь.

Полицейские прибыли к его дома в понедельник, 12 февраля, днем после получения вызова о том, что неопознанный мужчина угрожает покончить с собой. Согласно сообщению правоохранительных органов, полицейские потребовали, чтобы мужчина бросил оружие, прежде чем открыть огонь по нему.

Ветеран пошел на данный шаг из-за того, что его пытались выселить из жилищного комплекса, так как на него подали в суд. Согласно иску, Бишоп "незаконно держал домашних собак и позволял им гулять без поводка, что повлекло нападение на одного жителя комплекса".

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У убитого были две большие собаки. Психиатр из Медицинского центра по делам ветеранов Майами сказал, что собаки и другие домашние животные оказывали "чрезвычайно благоприятное влияние" на мужчину. Но дело о выселении мужчине выиграть не удалось, и он решил привлечь внимание другим способом, что закончилось его смертью.
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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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