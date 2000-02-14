Полицейские в США застрелили ветерана, планировавшего совершить самоубийство

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Во время перестрелки с работниками спецназа в штате Арканзас погиб 107-летний мужчина. Местные власти сообщили о том, что мужчина был убит после того, как отказался самовольно сдаться правоохранителям. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к дому в Пайн-Блафф по вызову. В полицию сообщили о том, что Монро Исидор