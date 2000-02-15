Раздел: Мир
Трамп выдвинул серьезные обвинения в адрес Обамы
Президент США сделал соответствующее заявление в Twitter.
Бывший президент США Барак Обама не предпринял никаких мер, чтобы избежать вмешательства России в выборы 2016 года, заявил американский лидер Дональд Трамп - сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот не предотвратил российское вмешательство в выборы в 2016 году.
"Обама был президентом до самых выборов в 2016 году и после. Так почему он ничего не сделал с российским вмешательством?" – написал Трамп в Twitter.
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Напомним, ранее минюст США предъявил обвинения во вмешательстве в американские выборы 13 россиян.
Бывший президент США Барак Обама не предпринял никаких мер, чтобы избежать вмешательства России в выборы 2016 года, заявил американский лидер Дональд Трамп - сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот не предотвратил российское вмешательство в выборы в 2016 году.
"Обама был президентом до самых выборов в 2016 году и после. Так почему он ничего не сделал с российским вмешательством?" – написал Трамп в Twitter.
Читайте также: Дональд Трамп рассказал, в чем Россия достигла своей цели
Напомним, ранее минюст США предъявил обвинения во вмешательстве в американские выборы 13 россиян.
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