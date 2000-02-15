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Раздел: Мир  
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В Сирии обстреляли российское здание

В Сирии обстреляли российское здание "Центр по примирению враждующих сторон" получил серьёзные повреждения.

Также массированному обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований подверглись жилые кварталы и гостиницы города Дамаск, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В Сирии незаконные вооруженные формирования из Восточной Гуты атаковали жилые кварталы и гостиницы Дамаска, а также российский Центр по примирению враждующих сторон, сообщает РИА Новости.

"Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. Пострадавших среди российских военнослужащих нет", − говорится в сообщении центра.

Напомним, в Сирии существуют четыре зоны деэскалации: на границе провинций Идлиб и Хама, в провинции Хомс, в пригороде Дамаска Восточной Гуте, а также в провинции Дераа.

В пределах этих территорий боевые действия прекращены. Однако, по данным центра примирения, боевики систематически нарушают перемирие.

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Ранее в МИД России впервые признали наличие большого количества раненых среди россиян вследствие атаки в Сирии.
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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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