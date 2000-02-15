Раздел: Мир
В Сирии обстреляли российское здание
"Центр по примирению враждующих сторон" получил серьёзные повреждения.
Также массированному обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований подверглись жилые кварталы и гостиницы города Дамаск, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Сирии незаконные вооруженные формирования из Восточной Гуты атаковали жилые кварталы и гостиницы Дамаска, а также российский Центр по примирению враждующих сторон, сообщает РИА Новости.
"Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. Пострадавших среди российских военнослужащих нет", − говорится в сообщении центра.
Напомним, в Сирии существуют четыре зоны деэскалации: на границе провинций Идлиб и Хама, в провинции Хомс, в пригороде Дамаска Восточной Гуте, а также в провинции Дераа.
В пределах этих территорий боевые действия прекращены. Однако, по данным центра примирения, боевики систематически нарушают перемирие.
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Ранее в МИД России впервые признали наличие большого количества раненых среди россиян вследствие атаки в Сирии.
Также массированному обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований подверглись жилые кварталы и гостиницы города Дамаск, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Сирии незаконные вооруженные формирования из Восточной Гуты атаковали жилые кварталы и гостиницы Дамаска, а также российский Центр по примирению враждующих сторон, сообщает РИА Новости.
"Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. Пострадавших среди российских военнослужащих нет", − говорится в сообщении центра.
Напомним, в Сирии существуют четыре зоны деэскалации: на границе провинций Идлиб и Хама, в провинции Хомс, в пригороде Дамаска Восточной Гуте, а также в провинции Дераа.
В пределах этих территорий боевые действия прекращены. Однако, по данным центра примирения, боевики систематически нарушают перемирие.
Читайте также: В Бразилии застрелили звезду YouTube из-за разборок между водителями
Ранее в МИД России впервые признали наличие большого количества раненых среди россиян вследствие атаки в Сирии.
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