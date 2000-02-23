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Раздел: Мир  
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В Европарламенте одобрили санкции против Польши

В Европарламенте одобрили санкции против ПольшиСанкции введены из-за нарушения верховенства права.

Депутаты Европарламента одобрили резолюцию, в которой поддержали решение Еврокомиссии начать санкционную процедуру против Польши за нарушения верховенства права, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

За резолюцию, которая не имеет обязывающей силы, проголосовали 422 депутата, против выступили 147, воздержались 48, сообщает Onet.pl.

Накануне позицию Еврокомиссии по этому вопросу депутатам Европарламента представил вице-президент ЕК Франс Тиммерманс. Он подчеркнул, что хотя Варшава положила начало диалогу с Еврокомиссией по статье 7 Договора ЕС (которая запускает процедуру санкций. – Ред.), Брюссель все еще ждет выполнения своих рекомендаций.

В ходе дебатов в четверг крупнейшие фракции Европейского парламента поддержали позицию Европейской комиссии. Возражения высказали депутаты фракции "Европейские консерваторы и реформисты", в которую входят депутаты правящей партии Польши "Право и справедливость". Против были также некоторые независимые депутаты, в частности британец Найджел Фарадж.

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Европарламентарии из польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" не принимали участия в голосовании.
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 Теги: Европарламент, санкции, Польша

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Сегодня, 15:28 » Автор: Татьяна Шедько
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