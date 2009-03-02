В парижском метро у бизнесменов украли кейс с бриллиантами

Стоимость драгоценностей - 300 тысяч евро.



Два индийских торговца бриллиантами лишились кейса с драгоценными камнями стоимостью 300 тысяч евро, когда ехали в парижском метро. Об этом сообщает газета Point, пишет



Инцидент произошел на станции метро Cadet во второй половине дня в минувший понедельник. Как сообщает издание, двое мужчин возвращались в отель после деловой встречи, в процессе которой они собирались продать бриллианты, но сделка так и не состоялась.



Когда торговцы проходили через турникеты в метро, на них напали двое неизвестных с газовыми баллончиками. Грабители отобрали у мужчин кейс с драгоценностями, после чего скрылись.



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По данным источника газеты, злоумышленники были хорошо информированы и подготовлены к нападению. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Два индийских торговца бриллиантами лишились кейса с драгоценными камнями стоимостью 300 тысяч евро, когда ехали в парижском метро. Об этом сообщает газета Point, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии Инцидент произошел на станции метро Cadet во второй половине дня в минувший понедельник. Как сообщает издание, двое мужчин возвращались в отель после деловой встречи, в процессе которой они собирались продать бриллианты, но сделка так и не состоялась.Когда торговцы проходили через турникеты в метро, на них напали двое неизвестных с газовыми баллончиками. Грабители отобрали у мужчин кейс с драгоценностями, после чего скрылись.По данным источника газеты, злоумышленники были хорошо информированы и подготовлены к нападению. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.



