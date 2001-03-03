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Раздел: Мир  
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Теракт в Сомали: смертник взорвал автомобиль, есть жертвы

Теракт в Сомали: смертник взорвал автомобиль, есть жертвы Происшествие случилось на военной базе недалеко от столицы страны.

В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля на территории военной базы в Сомали погиб один военный, еще трое получили ранения. Теракт произошел в 30 км от столицы страны города Могадишо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

«Нападение, ответственность за который взяла на себя группировка аль-Шабааб, случилось вскоре после пятничных молитв, когда военная база была почти пустая», - пишет источник.

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Еще три военных погибли в результате подрыва грузовика, перевозившего в больнице раненых во время первого теракта солдат.
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 Теги: Сомали, теракт

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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