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Раздел: Мир  
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В США поезд с нефтепродуктами въехал в грузовик с кислотой, есть пострадавшие

В США поезд с нефтепродуктами въехал в грузовик с кислотой, есть пострадавшие Масштабная авария произошла на северо-востоке США.

При столкновении товарного поезда и грузового автомобиля, перевозившего соляную кислоту, в американском штате Пенсильвания пострадали не менее 11 человек, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщается, в результате аварии произошел разлив кислоты. В целях предосторожности проведена эвакуация жителей близлежащих домов. Три человека, включая водителя грузовика, госпитализированы. Еще восьмерым пострадавшим из-за контакта с кислотой помощь была оказана на месте.

Так, состав, попавший в аварию, принадлежит компании CSX. Он перевозил дизельное топливо. Зафиксирована его утечка.

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Отмечено, что на месте происшествия находятся представители правоохранительных органов, врачи и специалисты по работе с опасными веществами. Причины аварии, произошедшей в округе Вашингтон на юго-западе штата, пока не известны.
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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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