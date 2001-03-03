В США поезд с нефтепродуктами въехал в грузовик с кислотой, есть пострадавшие

Масштабная авария произошла на северо-востоке США.



При столкновении товарного поезда и грузового автомобиля, перевозившего соляную кислоту, в американском штате Пенсильвания пострадали не менее 11 человек, передаёт



Как сообщается, в результате аварии произошел разлив кислоты. В целях предосторожности проведена эвакуация жителей близлежащих домов. Три человека, включая водителя грузовика, госпитализированы. Еще восьмерым пострадавшим из-за контакта с кислотой помощь была оказана на месте.



Так, состав, попавший в аварию, принадлежит компании CSX. Он перевозил дизельное топливо. Зафиксирована его утечка.



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Отмечено, что на месте происшествия находятся представители правоохранительных органов, врачи и специалисты по работе с опасными веществами. Причины аварии, произошедшей в округе Вашингтон на юго-западе штата, пока не известны. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter При столкновении товарного поезда и грузового автомобиля, перевозившего соляную кислоту, в американском штате Пенсильвания пострадали не менее 11 человек, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина Как сообщается, в результате аварии произошел разлив кислоты. В целях предосторожности проведена эвакуация жителей близлежащих домов. Три человека, включая водителя грузовика, госпитализированы. Еще восьмерым пострадавшим из-за контакта с кислотой помощь была оказана на месте.Так, состав, попавший в аварию, принадлежит компании CSX. Он перевозил дизельное топливо. Зафиксирована его утечка.Отмечено, что на месте происшествия находятся представители правоохранительных органов, врачи и специалисты по работе с опасными веществами. Причины аварии, произошедшей в округе Вашингтон на юго-западе штата, пока не известны.