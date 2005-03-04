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Раздел: Мир  
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Стало известно, кто виноват в рекордном обвале биткоина

Стало известно, кто виноват в рекордном обвале биткоина За один месяц курс криптовалюты упал в три раза.

Японский адвокат и доверительный управляющий обанкротившейся биржи Mt. Gox Нобуаки Кобаяси сообщил о продаже биткоинов и Bitcoin Cash в соотношении 9:1 на сумму, которая превышает $ 400 миллионов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Кобаяси отметил, что обналичил монеты в течение последних шести месяцев — с сентября 2017 года. Управляющий Mt. Gox заявил, что это было необходимо для того, чтобы возместить убытки кредиторов прекратившей работу торговой площадки. Кобаяси добавил, что все действия были согласованы с токийским судом.

«Я попытался продать биткоин и Bitcoin Cash по самым высоким ценам, учитывая тогдашние рыночные условия», — заявил он.

По мнению издания Trustnodes, именно эта крупная продажа криптовалюты могла повлиять на снижение стоимости рынка цифровых денег в начале 2018 года, когда за месяц общая капитализация монет упала практически в три раза.

Специалисты сопоставили дни, когда Кобаяси продавал Bitcoin и стоимость криптовалюты. 18 декабря он вывел 2 000 биткоинов, после чего курс монеты опустился с $ 19 000 до $ 18 000. Затем было еще несколько подобных сделок, которые совпадали с падением цены BTC. 5 февраля управляющий Mt. Gox продал еще 6 000 биткоинов, после чего 6 февраля стоимость первой криптовалюты достигла рекордного минимума в $ 6 000.

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Аналитики отмечают, что в те же самые дни курс Ethereum был относительно стабильным, хотя обычно монета зависит от BTC. Эксперты отмечают, что суммы в $ 400 млн достаточно, чтобы оказать давление на рынок.
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 Теги: Биткоин, курс

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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