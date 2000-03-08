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Раздел: Мир  
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В Сирии испытано уже 210 видов российского оружия

В Сирии испытано уже 210 видов российского оружия Арабскую страну используют в качестве испытательного полигона.

В ходе войны в Сирии российские военные опробовали более двухсот образцов оружия. Шойгу выразил уверенность, что проведенное военными тестирование поможет в будущем сохранить жизни тем, кто будет «на этом оружии воевать дальше». Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в фильме Андрея Кондрашова «Путин», передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Эксперт.

«Сирия — это, конечно, огромный опыт. Мы посмотрели 210 видов, образцов оружия, проверили вместе с сирийцами на поле боя», — сказал российский министр.

Отметим, ранее Сергей Шойгу заявлял, что армия РФ в Сирии получила практический опыт стрельб высокоточным оружием большой дальности с надводных кораблей и подводных лодок из акваторий Каспийского и Средиземного морей, а самолеты стратегической авиации в реальной боевой обстановке впервые применили новые ракеты воздушного базирования Х-101 с дальностью действия до 4,5 тысяч километров.

Как сообщалось, ранее президент России Путин рассказал о разработке новейших систем вооружения, которые способны преодолевать системы ПРО и ПВО.

Речь шла, в частности, о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установкой.

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Путин заявил, что сирийская операция показала возросшие возможности вооруженных сил России.
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 Теги: Сирия, оружие

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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