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Лесной пожар в Индии: много погибших
В пожаре погибли девять человек, восемь - получили серьезные травмы.
Девять человек погибли в результате лесного пожара, который вспыхнул в районе холмов Курангани в индийском штате Тамилнад в воскресенье, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Среди погиблших - четыре женщины, четверо мужчин и ребенок. Шесть из девяти погибших - из индийского Ченнаи, а трое - из Эроде.
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Спасли 27 человек, из которых десять получили небольшие травмы, а восемь - серьезные травмы.
Девять человек погибли в результате лесного пожара, который вспыхнул в районе холмов Курангани в индийском штате Тамилнад в воскресенье, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Среди погиблших - четыре женщины, четверо мужчин и ребенок. Шесть из девяти погибших - из индийского Ченнаи, а трое - из Эроде.
Читайте также: В Руанде молния попала в церковь и убила 16 человек
Спасли 27 человек, из которых десять получили небольшие травмы, а восемь - серьезные травмы.
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