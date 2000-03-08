» » Лесной пожар в Индии: много погибших
Раздел: Мир  
0

Лесной пожар в Индии: много погибших

Лесной пожар в Индии: много погибшихВ пожаре погибли девять человек, восемь - получили серьезные травмы.

Девять человек погибли в результате лесного пожара, который вспыхнул в районе холмов Курангани в индийском штате Тамилнад в воскресенье, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Среди погиблших - четыре женщины, четверо мужчин и ребенок. Шесть из девяти погибших - из индийского Ченнаи, а трое - из Эроде.

Читайте также: В Руанде молния попала в церковь и убила 16 человек

Спасли 27 человек, из которых десять получили небольшие травмы, а восемь - серьезные травмы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Индия, пожар

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:19 » Автор: Татьяна Шедько
     284
     0

Похожие новости по теме

В Руанде молния попала в церковь и убила 16 человек В Руанде молния попала в церковь и убила 16 человек

Ещё несколько десятков человек ранены.

В Малайзии столкнулись автобусы: много погибших и раненых В Малайзии столкнулись автобусы: много погибших и раненых

Не менее 8 погибших и 33 раненых.

В Индии при пожаре на заводе фейерверков погибли восемь человек В Индии при пожаре на заводе фейерверков погибли восемь человек

Информация о причинах возгорания не приводится.

В Индии рухнул дом: погибли девять человек В Индии рухнул дом: погибли девять человек

Еще 10 человек получили серьезные травмы.

Молния убила четырех человек в Индии Молния убила четырех человек в Индии

Среди погибших две женщины.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх