Эйфелеву башню собираются перекрасить в красный цвет

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

В Париже вновь закрыли Эйфелеву башню На этой неделе Эйфелеву башню башню уже закрывали.

Огни Эйфелевой башни погаснут в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге В Париже на Эйфелевой башне погасят огни в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга