Раздел: Мир
Нападение боевиков в Афганистане: много погибших
Известно о минимум 12 погибших.
На западе Афганистана в ходе атаки боевиков радикального движения "Талибан" были убиты не менее 12 военнослужащих правительственных сил страны. Об этом сообщил в среду секретарь совета провинции Фарах Дадулла Конех, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Вооруженные боевики атаковали пост подразделения национальной безопасности в местечке Дехак, в центре провинции Фарах, в результате чего погибли восемь сотрудников безопасности и четверо сотрудников полиции", – сказал он местным журналистам.
Силовые структуры страны пока не дали официального подтверждения этой информации. Помимо этого, террорист-смертник на заминированной автомашине Mazda рано утром в среду атаковал пост правительственных сил в районе населенного пункта Саид Абад уезда Надали, провинции Гильменд. В результате атаки погибли два сотрудника полиции.
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Ни одна из экстремистских групп, действующих на территории провинции, не взяла ответственность за нападение.
На западе Афганистана в ходе атаки боевиков радикального движения "Талибан" были убиты не менее 12 военнослужащих правительственных сил страны. Об этом сообщил в среду секретарь совета провинции Фарах Дадулла Конех, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Вооруженные боевики атаковали пост подразделения национальной безопасности в местечке Дехак, в центре провинции Фарах, в результате чего погибли восемь сотрудников безопасности и четверо сотрудников полиции", – сказал он местным журналистам.
Силовые структуры страны пока не дали официального подтверждения этой информации. Помимо этого, террорист-смертник на заминированной автомашине Mazda рано утром в среду атаковал пост правительственных сил в районе населенного пункта Саид Абад уезда Надали, провинции Гильменд. В результате атаки погибли два сотрудника полиции.
Читайте также: В секторе Газа подорвался кортеж премьер-министра
Ни одна из экстремистских групп, действующих на территории провинции, не взяла ответственность за нападение.
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