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Раздел: Мир  
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Нападение боевиков в Афганистане: много погибших

Нападение боевиков в Афганистане: много погибшихИзвестно о минимум 12 погибших.

На западе Афганистана в ходе атаки боевиков радикального движения "Талибан" были убиты не менее 12 военнослужащих правительственных сил страны. Об этом сообщил в среду секретарь совета провинции Фарах Дадулла Конех, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Вооруженные боевики атаковали пост подразделения национальной безопасности в местечке Дехак, в центре провинции Фарах, в результате чего погибли восемь сотрудников безопасности и четверо сотрудников полиции", – сказал он местным журналистам.

Силовые структуры страны пока не дали официального подтверждения этой информации. Помимо этого, террорист-смертник на заминированной автомашине Mazda рано утром в среду атаковал пост правительственных сил в районе населенного пункта Саид Абад уезда Надали, провинции Гильменд. В результате атаки погибли два сотрудника полиции.

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Ни одна из экстремистских групп, действующих на территории провинции, не взяла ответственность за нападение.
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 Теги: Афганистан, боевики

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Сегодня, 11:26 » Автор: Татьяна Шедько
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